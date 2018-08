Kipottyant a Parlamentből a fideszes, de Orbánék nem hagyták az út szélén

Répássy Róbert saját ügyvédi irodája nevében intézte az Andrássy út 70. szám alatti ingatlan adásvételét, valamint a vételár letétkezelését. Előbbiért bruttó 3 millió, utóbbiért nettó 500 ezer forintot számlázhat ki a Miniszterelnökségnek – írja az Átlátszó.

Az ügylet értéke nem minősül magasnak a piacon. A tényfeltáró portál inkább arra kíváncsi, miért kellett egy ilyen viszonylag egyszerű ügylethez külsős ügyvédi irodát alkalmazni, miközben a Miniszterelnökségen belül is megvan az ehhez szükséges tudás.

A két megbízási szerződés viszont azért is érdekes, mert az ingatlan értékével, illetve az érte fizetett összeggel kapcsolatban furcsa ellentét merült fel. Mint arról portálunk is beszámolt, a svéd hátterű Stena Property Kft. hivatalos értékbecslést készített az Andrássy út 70. szám alatti épületről, és úgy vélték, annak 2017. december 31-i értéke 5,3 millió euró, azaz 1,7 milliárd forint. Néhány hónap múlva azonban az OTP ingatlankezelő cégével, az Inga Kettő Kft.-vel abban egyeztek meg, 9 millió euróért, azaz 3 milliárd forintért adják el nekik. Csakhogy az ingatlanra idén év elején az állam – a világörökséget védendő – elővásárlási jogot jegyzett be, amivel élt is, a Magyar Közlönyben július 10-én megjelent kormányhatározat értelmében erre 4 milliárd forintot csoportosítottak át.

A jogszabály szerint ha az állam él elővásárlási jogával, akkor ő köteles kifizetni a másik két fél által kialkudott vételárat. Vagyis a korábban 1,7 milliárdra taksált ingatlanért 3 milliárd forintot fizettek az adófizetők pénzéből.

Feljelentik a kancelláriaminisztert A svéd hátterű cég értékbecslője december 31-ével 1,7 milliárd forintra taksálta az Andrássy út 70. alatti irodaházat, melyen az államnak 2018 januárja óta elővásárlási joga volt. Majd megegyeztek az OTP ingatlancégével 3 milliárdos vételárban. A Miniszterelnökség pedig élt az elővásárlási joggal, ő vette meg a becsült értéknél több mint 1 milliárddal drágábban.

A Miniszterelnökség július 20-án kötötte meg a megbízási szerződést a Répássy Róbert Ügyvédi Irodával arról, hogy közreműködnek az adásvétel intézésében, majd négy nappal később a Miniszterelnökség nettó félmillió forintos díjazásért letéteményesi megbízást adott a Répássy Ügyvédi Irodának. A szerződés értelmében Répássyék bankszámlájára utalta az állam a vételár egy részét, 8,1 millió eurót, és ők utalták tovább az eladónak, amint az töröltette az ingatlan tulajdoni lapjáról a 7,8 millió eurós jelzálogot.

Répássynak nem ez az első ilyen biznisze, amióta nem képviselő. Ugyancsak az Átlátszó derítette ki, hogy azon a napon, amikor az állam – ugyancsak elővásárlási jogával élve – megvásárolta a Széchenyi István téri volt Malév-székházat, szerződést kötött a Répássy Róbert Ügyvédi Irodával az azzal kapcsolatos jogi feladatok intézésére 3 millió forint értékben. Ám az ingatlan tulajdoni lapja szerint az adásvételre már egy hónappal korábban, június 11-én sor került, vagyis azt az adásvételi szerződést biztosan nem Répássy irodája szerkesztette. Kérdés, hogy akkor mire is fizetett az állam 3 millió forintot.