Brutális orvoshiányra világít rá egy belsős dokumentum

Egy, az Indexhez eljuttatott dokumentumból többek között kiderül, hogy különböző osztályokról levezényelt orvosokat osztanak be vizsgálóba, így például bőrgyógyász aorta rupturás beteget kezelhet. (Az aorta ruptura a verőér falának megrepedése, életveszélyes állapot.)

Egy intézményben dolgozó orvos ehhez a következtőt tette hozzá: Sajnos ez azon túl, hogy orvosként frusztráló és felelőtlen, betegként igen veszélyes, hiszen olyan orvosok látják így el a betegeket, akik kezében sokszor hosszú ideje nem volt fonendoszkóp és nem ismerik már, nincs gyakorlatuk a sürgős kórképek ellátásában (pl. szemészkén, szájsebészként, mit kell tenni egy infarktussal.)

A lap forrása szerint "az önként vállalt túlmunka szerződés felmondása itt a munkaórák számának csökkenésével azt jelenti, hogy szeptember közepétől sokkal kevesebb traumatológus fog majd ügyelni egy adott éjszaka: négy helyett egy vagy kettő." Szerinte ez azt fogja eredményezni a gyakorlatban, hogy idővel a betegek nem lesznek ellátva. Állítása szerint most is "gyakran" elhalasztanak műtéteket, de a jövőben előfordulhat majd, hogy a törések operálása egy hétnél is tovább húzódhat, "ez pedig szövődményekhez fog vezetni".

Megjegyezte, hogy tudomása szerint az aneszteziológusok között szeptembertől akkora lesz a munkaerőhiány, hogy átlagosan két műtő nem fog működni.

Kiderült az is, hogy több műszakban sincs a fektetőben orvos, így a gyér intenzíves háttér miatt nem fogadhat az sürgősségi centrum olyan betegeket, akinek orvosi megfigyelésre van szüksége.

Állítása szerint "az eszközpark idejétmúlt, az alapvető megfigyelési eszközök elfogytak, egyik betegről a másikra kell áttenni a vérnyomásmérőt. Összesen két lélegeztetőgép van, amelyek majdhogy nem pöfögnek. Ennél még keményebb, hogy elmondása szerint a kórház sok pénzzel tartozik a dolgozóknak.

Nemcsak az orvosok nem kapják meg a pénzüket, az összes SBO szakdolgozónak tartozik a kórház, sokszor több, mint százezer forinttal.

Hogy ez ne legyen elég, ez nem az első ilyen levél. Zacher Gábor távozása előtt Kun Szabó István vezérőrnagynak, az MH Egészségügyi Központ parancsnokának írt belső levelében nagyon hasonló gondokra figyelmeztetett: