Megtiltották az ápolóknak, hogy beszéljenek a sajtóval, most mégis megszólaltak

A Honvédkórházról szóló egyre szaporodó kínos hírek azért is kellemetlenek a kormányzat számára, mert az intézményre világszínvonalú egészségügyi létesítményként szokás hivatkozni. Éppen ezért igyekeznek is vesztegzár alá vonni a kórházat. Nyilatkozni itt is tilos, de a Honvédkórházban dolgozók arról is beszámoltak nekünk, hogy a vezetőség figyeli az ápolók Facebook-posztjait, sőt, arról is hallottunk, hogy állítólag még a telefonhívásokat is lehallgatják. Hogy ezeknek mennyi az igazságalapja, azt nem tudhatjuk, a helyzet tisztázásában sokat segített volna, ha a fenntartó minisztériumok, a honvédelmi-, valamint a humántárca válaszolt volna a megkeresésünkre, de az elmúlt 3 napban nem éltek a cáfolat lehetőségével.

Az abszurd fenyegetések ellenére az Alfahírnek több ápolót is sikerült megszólaltatnia, akik csak titokban, személyes találkozókon beszéltek a megdöbbentő körülményekről. Akadt köztük olyan is, aki azt mondta, azt sem bánja, ha lebukik és kirúgják, ám a megszólalók anonimitását természetesen biztosítjuk. A portálunknak nyilatkozó ápolónők főként fővárosi kórházakban dolgoznak, neurológián, kardiológián, sürgősségi osztályon - van, hogy egyszerre több helyen is.