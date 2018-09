A déli gázvezetékért lobbizott Orbán Putyinnál

- Magyarország megbecsüli Oroszországgal fennálló kapcsolatát, mindketten a sikereink maximálásában vagyunk érdekeltek.

- Magyarország nemzeti érdeke, hogy Európa két fele között minél jobb legyen az együttműködés, és azon belül a magyar-orosz kapcsolatrendszer is minél jobb legyen.

- Az elmúlt években Magyarország és Oroszország kiszámítható partnere lett egymásnak.

- A gazdasági-pénzügyi kapcsolatok mind a mezőgazdaságban, mind az energetikában, mind a gyógyszeriparban jól haladnak.

És most nézzük a tényeket:



- Sikerült megállapodni a 2019-re vonatkozó gázszállítások után a 2020-as évre szóló gázszállításokról is.

- Magyarország emellett pályázik arra a lehetőségre, hogy amikor Törökországból, déli irányból megépítik majd a gázvezetéket, akkor az Magyarországon keresztül haladjon, mert az a magyar gazdaságnak nagy lehetőséget adna.

- A paksi atomerőmű-beruházás jól halad, "a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük".

A paksi projektről újságírói kérdést is kapott a miniszterelnök, aki kifejtette: Magyarország a villamos energia 35-40 százalékát Pakson állítják elő, a hosszú távú terv pedig az, hogy a napenergia mellett a nukleáris energia legyen meghatározó az ország jövőjében.

- Magyarország készen áll arra, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank harmadik legnagyobb részvényeseként a pénzintézet központja Budapestre költözzön.

- Orbán szorgalmazta továbbá a Budapest-Kazany közötti közvetlen légi járat elindítását, ahogyan a diplomák kölcsönös elismerését és a diákösztöndíjak számának emelését is.

- Onkológiai együttműködés kialakítására, egy oktató-kutató intézet létrehozására is törekednek Oroszországgal.

- Magyarország és Oroszország közösen is tesz lépéseket a világban üldözött keresztények megsegítése érdekében.



(Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)