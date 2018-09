Luxus a felhők felett

Krause-Sander azt írta: Orbán Viktor szereti a focit, és az is előfordul, hogy egy nap akár hat meccset is megnéz a tévében, ugyanakkor még jobban szeret személyesen is megjelenni a stadionban, mint például július végén. Akkor játszott a Videoton a Ludogorec Razgrad ellen Bajnokok Ligája-selejtezőt Bulgáriában, és természetesen a miniszterelnöknek „ott kellett lennie”. Ezért úgy döntött, hogy üzletember barátja, Garancsi István magánrepülőgépével utazik a helyszínre.

Krause-Sander nem felejtette el felvilágosítani az osztrák olvasókat, hogy a Videoton tulajdonosa építési vállalkozó, aki gazdasági birodalmát állami megbízásokból építette fel, az uniós támogatások egyik fő haszonélvezőjének számít, és így Magyarország egyik leggazdagabb embere, akinek nem árt, ha jó viszonyt ápol a miniszterelnökkel.

Az újságírónő kitért rá, hogy a futballimádata már többször is vitatott lépésekre sarkallta Orbán Viktort, erre példa a háza szomszédságában épült felcsúti futballstadion is. Krause-Sander megjegyezte, Magyarországon nem titok, hogy Garancsi és más oligarchák is a miniszterelnök sleppjéhez tartoznak. A legtehetősebb cégtulajdonosok közül többen is megtalálhatóak Orbán Viktor legjobb cimborái között, néhányan pedig fontos szerepet töltenek be a médiapiacon is. Az osztrák újságírónő arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós források sokak számára jelentenek fontos bevételt. Példaként hozta Tiborcz Istvánt, aki profitált már abból, hogy a miniszterelnök az apósa, hiszen uniós pénzek milliárdjai folytak a cégeibe.

A sógoroknál így terjed most Orbán Viktor híre, míg a magyar kormány itthon próbál úgy csinálni, mintha a miniszterelnök luxusrepülős utazása csak az ellenzék egy újabb gumicsontja lenne. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón egyenesen nonszensznek nevezte a számonkérést és a vádakat. Sőt, még azt is kijelentette, hogy a Garancsitól kapott baráti szívesség a miniszterelnök számára jogilag és erkölcsileg is rendben van. Elvégre ez csak egy ajándék volt, és különben is, egy lejárató akció megy a futballrajongó Orbán Viktor ellen, mert elindult a kampány a jövő évi európai parlamenti választásokra.

Érdemes idézni Gulyást, hogy mit mondott még négy évvel ezelőtt az Index kérdésére, miután a már régóta sarokba állított Pokorni Zoltán a fideszesek urizálása miatt emelte fel a hangját.

„Valóban van a luxusnak olyan mértéke, amit ma Magyarországon egy közszereplő nem engedhet meg magának”

- jelentette ki akkor Gulyás. Most már azt is tudjuk, hogy a fideszes mértékletesség bőven azon túl van, hogy már a szemünket is kiveri. Orbán Viktor pontosabb definíciót fogalmazott meg, amikor 2014 decemberében a Blikk olvasói kérdezhettek tőle (legalább akkor még lehetett), kijelentette:

„az urizálás az, amikor valaki magamutogató”.

Ami igaz, az igaz, hogy a luxusrepülős útjával nem is dicsekedett volna el, ha az Átlátszó oknyomozása nem derít rá fényt. De tudják mit mondott még Orbán Viktor négy éve a Fideszről? „Ez egy plebejus párt.” Nos, ez már akkor is távol állt az igazságtól, azóta azonban még messzebbre repültek tőle.

Fotó: Beliczay László/MTI