Orban pályára léphet a válogatottban

Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn délelőtt Twitter-oldalán közölte, hogy több újonc is meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, köztük Gulácsi Péter csapattársa is, aki rövid videóüzenetben jelentette be, hogy magyar válogatott lett.

A 25 éves Orban édesapja magyar, édesanyja pedig lengyel. A középhátvéd Kaiserslauternben született, s kétszer szerepelt az U21-es német nemzeti együttesben.

Az MLSZ a keretről további információkat hétfő délután közöl.

A két forduló után három pontos magyar csapat október 12-én Görögországban, három nappal később pedig Észtországban lép pályára a Nemzetek Ligája C osztályának 2. csoportjában.