Pénzügyi bukta: senki nem fizetett bevándorlási különadót

Nagy csinnadrattával jelentették be, óriási bukó lett a csodafegyverként beharagozott bevándorlási különadó. Először sima újságírói kérdéssel érdeklődtünk a Sors László vezette Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, hogy megtudjuk, az első adóbevallási és -befizetési határidőig, a szeptember 15-ét követő első munkanapig hány adózó nyújtott be bevallást, illetve abból mekkora bevétele származott a költségvetésnek. Erre nem érkezett válasz, de mi nem hagyjuk, hogy Sors nevessen a végén, ezért közérdekű adatigénylés keretében is feltettük kérdéseinket. Az adóhatóság válaszát ma kaptuk kézhez. Eszerint

2018. szeptember 17-ig egyetlen adózó sem nyújtott be bevallást bevándorlási különadó fizetési kötelezettségéről.

(Bár adatigénylésként megkérdeztük, hogy a NAV Bevándorlási különadó bevételi számlára (416-os adónemkód) összesen mekkora összegű befizetés érkezett, erre a válasz nem tér ki, de a nulla darab bevallásból értelemszerűen nulla forint bevétel következik.)

A pénzügyi bukta kifejezés már csak amiatt is megállja a helyét, mivel egy új adónem bevezetése értelemszerűen költségekkel jár: a bevalláskép elkészítése, az adónem folyószámlájának kialakítása, a kincstári számlával kapcsolatos ügyintézés, egyéb adminisztráció, az egész adónem integrálása az adóhatóság informatikai rendszerébe még akkor is forintosítható munkaórákban fejezhető ki, ha azt „saját rezsis beruházásként” valósítja meg a NAV, és nem vesz igénybe külsős vállalkozást.

Ehhez képest a különadóról szóló törvény indokolásában ezt olvashatjuk:

a bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetésbe folyik be és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel.

Hát ezt a kőkemény nulla forintot nem lesz nehéz elkölteni, de emlékeztetünk, Orbánék a 2019-es költségvetésben is pontosan ugyanekkora bevételt terveztek bevándorlási különadóból: nulla forintot.

Persze könnyen lehet, hogy a nulla darab bevallás és a nulla forint bevétel az első bevallási időszak rövidségére vezethető vissza: a bevándorlási különadóról szóló törvény augusztus 25-én lépett hatályba, azaz mindössze 7 napból állt. Persze az orbánista propagandagépezet szerint Soros György napjában legalább 24 órán keresztül kerítést bont és migránsokat hoz a hátán, így nehéz elképzelni, hogy hét napon keresztül egyetlen fillért sem költött volna „sátáni tervére”. A NAV azt ígérte, „szigorúan ellenőrzi a bevándorlási különadóra vonatkozó szabályok végrehajtását”.

Tíz nap múlva lejár a szeptember 1. és 30. közötti időszakra vonatkozó bevallás benyújtásának és befizetésének határideje, akkor is meg fogjuk kérdeni, a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 29 milliárd forintjának ellentételezésére mekkora összeg folyt be.