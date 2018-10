A lakástakarék elvételével a luxuskormány végleg cserben hagyta a fiatalokat

Akinek a gyomra esetleg eddig is nehezen vette be a látványt, ahogyan a kormánypárti politikusok és cimboráik százmilliókat és milliárdokat keresnek, majd luxuséletüket saját bulvárlapjaik címlapjain tárják elénk, az most kapaszkodjon meg, ugyanis a Fidesz indoklása szerint többek között azért kell véget vetni a lakástakaréknak, mert

„a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni”,

tehát az emberek nem jól költötték el saját pénzüket, és ezt a Fidesz most jól be is szabályozza helyettük.

Olyannyira a Fidesz, hogy amikor kollégánk felhívta az Országgyűlés Gazdasági bizottságát, onnan egyenesen a Fidesz sajtóirodájára irányították. Kádár János elégedetten csettintene a pártházban, ha még élne.

Nem beszélve arról, hogy luxussal példálózni elképesztően cinikus dolog egy olyan kormánypárttól, aminek vezetőjének gyereke 12 millió forintos karórát hord. Azt pedig kár is ecsetelni, hogy az érvelés nettó hazugság, és valójában arra világít rá, hogy

a Fideszben a takarékossági célok már régóta nem a szoci fürdőszoba felújításáról vagy a beázó tető aláfóliázásáról szólnak, hanem a medencéről és a szaunáról, magasabb szinteken a jachtokról és magángépekről.

Sajnos ismét le kell vonnunk a következtetést, hogy Magyarországnak múltja van, jelene még döcög, jövője viszont ezzel a kormánnyal egyszerűen nincs. A fiatalok újabb megsarcolásával ugyanis a kormány ismét azt bizonyítja be, hogy pillanatnyi hatalmát az Erzsébet-utalványokra és a zsák krumplikra építi, a jövőt jelentő következő generációk támogatása viszont nem fontos számára,

mert nem most és nem nekik hoz a konyhára, hanem hosszú távon, és az országnak. Az meg legyen a jövő gondja.

A kormány megszorítása ráadásul azért is nagy arculcsapás a fiataloknak, mert egy fővárosi átlagos albérletár már 150 ezer forintra rúg havonta, az ingatlanárak pedig duplájára nőttek a néhány évvel korábbiakhoz képest. A CSOK sem kifogás, ugyanis a 10+10 milliós támogatáshoz való újépítésű ingatlanok (a fővárosban) 40-50 millió forintról indulnak, így ezekhez nem csak egy stabil párkapcsolat és egy életre szóló döntés kell, hanem jelentős –és jellemzően teljesen hiányzó- több tízmilliós önerő is. Hab a tortán, hogy a lakáshiteleket sokan lakástakarékkal kombinálták, hogy az állami támogatást otthonteremtésre fordíthassák: ezzel ez a segítség is megszűnik.

Lássuk a tényeket:

A magyar fiatalok az Eurostat szerint átlagosan 27 évesen költöznek el otthonról.

Az ingatlan.com szerint a fővárosban átlagosan 150 ezer forintért kínálják az albérleteket.

Az Otthon Centrum szerint 704 ezer forint az átlagos medián négyzetméterár egy új fővárosi ingatlannál.

Tehát most ezektől, az egyébként is totális kilátástalanságban élő fiataloktól veszi el a kormány az utolsó olyan megtakarítási formát is, ami még apró reményt nyújtott.