Manfred Weber megszavazta a Sargentini-jelentést, de tiszteletben tartja Orbán miniszterelnökségét

A Sargentini-jelentés esetében sokáig úgy tűnt, hogy alaposan kikezdi a Fidesz helyét az Európai Néppártban (EPP), mostanra azonban - közeledve a jövő évi EP-választáshoz -, mintha már finomodnának a pártcsaládon belüli kritikus hangok. Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője korábban a Sargentini-jelentés elfogadása mellett érvelt, és meg is szavazta azt Strasbourgban. Most a kormánypárti Magyar Időknek adott interjújában már jóval óvatosabban fogalmazott Orbánékról. A napokban jelentette be egyébként a Fidesz, hogy nem Alexander Stubb, hanem Manfred Weber jelölését támogatja az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségére.