Volner János valótlant állít az Alfahírről

Volner János ma reggel egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben az Alfahírt is megemlíti. Mint írja:

"Volt egy csoport, amelynek tagjai körülvették a Hír tévé stábját és olyan rigmusokat ordítottak a riporter és az operatőr fülébe, mint a 'Megvették a lelketek, szátok lett a seggetek!' és például a 'Hová lett a nyelvetek, Orbán segge tiszta lett!'. Gyakorlatilag mindenkit felismerek a felvételekről (és a fizetési listákról)."

Ezután pedig felsorol több nevet, köztük Bencsik Jánosét, akit az Alfahír újságírójaként jelöl meg.

A helyszínen valóban jelen voltak újságíróink, akik névvel is vállaltan tudósítói munkát végeztek, ami ki is derül a tegnapi cikkünkből.

Bencsik János viszont több, mint négy évvel ezelőtt volt az Alfahír újságírója, tehát tegnap nem lehetett az Alfahír újságírójaként ott.

Volner Jánost ezúton is kérjük, hogy pontosítsa a bejegyzését, valamint gondoskodjon arról, hogy az M1 Híradóban, a 888-on és a Mandineren is helyesbítésre kerüljenek az általa leírtak, elmondottak, valamint előzze meg a többi fideszes orgánum várható félrevezetését is.

A követők hiteles tájékoztatásához érdemes hitelesen tájékozódni is.

Frissítés: Olvasta a pontosítási kérésünket

Ez biztos, hiszen le is törölte a Facebook-oldaláról, majd letiltotta a további hozzászólási lehetőségünket. Alig pár percig volt látható csak a kommentünk. Sebaj, a lényeg, hogy célba ért az üzenetünk, ugyanis Bencsik János neve mellett most már az szerepel, hogy "az Alfahír volt újságírója".