Nem állapítható meg bűncselekmény Kiss Szilárd vízumgyárának ügyében

A moszkvai vízumgyár ügyében Szél Bernadett, akkor még LMP-s képviselő, Tényi István, valamint a Párbeszéd tett feljelentést a BRFK Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályon még 2017-ben hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt, azonban az eljárást az ügyészség most megszüntette.

A döntéssel szemben panasznak nincs helye.

Leginkább egy vásári piacra hasonlított a moszkvai magyar konzulátus A portál szerint a "visa shoppingban" Kiss Szilárd volt agrárdiplomata játszott kulcsszerepet, de feltűnt a később bebukott Quaestor is, miközben a konzulokat fenyegetéssel, nyomásgyakorlattal bírták rá, hogy ne akadályozzák a törvénysértő rendszer működését. A lap szerint ilyen módon olyan sok orosz jutott jogosulatlanul vízumhoz, hogy az már több EU-tagállamnak is feltűnt.

Az indoklás szerint nem találtak konkrét bizonyítékokat.

Azt ugyanakkor megállapították, Kiss Szilárd agrárattaséi kinevezése alatt (2013-ig) a moszkvai nagykövetségen 18578 darab vízumot adtak ki, illetve azt is, hogy ezek közül biztosan több ezer az ő támogató levelével, illetve az érdekeltségébe tartozó Monte Tokaj Kft. meghívására született meg.

Az is szerepel az indokolásban, hogy sok esetben az is bebizonyosodott, hogy a vízumigénylők nem feleltek meg a kritériumoknak (sajtóhírek szerint orosz bűnözők, de még prostituáltak is kaptak magyar vízumot).

Az EU-ban is kiverte a biztosítékot az útlevélbotrány Elvárjuk, hogy az illetékes nemzeti hatóságok alaposan kivizsgálják az állampolgárság megszerzéséhez fűződő állítólagos csalásokat vagy bűncselekményeket. A tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő biztonsági vizsgálatokat is - nyilatkozta a Népszavának az Európai Bizottság jogérvényesítésért is felelős biztosának, Vera Jourovának a szóvivője.

Az ügyészség szerint korrupciós bűncselekmény nem történt. De szerintük a rendelkezésre álló tanúvallomások és okirati bizonyítékok alapján hivatali visszaélés bűntettének egyszerű gyanúja esetleg fennállhatott. Azonban ebből is engedtek, mert erre csak az egyedileg beazonosítható vízumügyek kapcsán kerülhetett volna sor, viszont - és most idézünk -:

"a gyanúsításhoz szükséges tényállás megállapításának, és ennél fogva a gyanúsításnak az a fő akadálya, hogy a Kiss Szilárdhoz köthető vízumkérelmek, és a kérelemhez csatolt iratok (a kérelmező nevére kitöltött attaséi támogató levél, meghívólevél) sem papír alapon, sem elektronikusan már nem állnak rendelkezésre".

Ugyanis azokat a konzulátus 2 év után selejtezi, illetve a Konzuli Információs Rendszerben nincsenek beszkennelve a vízumkérelmek és az egyéb iratok.

A legjobb , hogy 7 személy esetében a külügyminisztérium is visszajelzett, hogy nem stimmel valami, de az ő vízumkérelmük sem állt az ügyészség rendelkezésére... Nem sikerült ebben a 7 esetben sem beazonosítani az ügyben eljáró konzulokat, a felbujtókat, így itt sem sikerült senkit gyanúsítottként kihallgatni.