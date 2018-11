A családok éve: a taopénzzel kitömött Mészáros-alapítvány a Mészáros gyerekek cégével építtetett

A Fidesz-közeli Magyar Idők írta meg, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (a Puskás Akadémia fenntartója) 30 százalékos önerő mellett taotámogatásból finanszírozta a nemrég felavatott többfunkciós sportcsarnokot és konferenciaközpontot. A lap azonban azt is megírta, a beruházást a Fejér B.-Á.-L Zrt. valósíthatta meg. A cég részvényein pedig 33-33-33 százalékban Mészáros Lőrinc gyermekei, a cég névadói, Beatrix, Ágnes és Lőrinc osztoznak.

Nem fogja elhinni, mi jutott eszébe Orbánnak az utánpótlás-nevelésről! Igen, az! Első számú nemzeti ügynek nevezte az utánpótlást Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Felcsúton, a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont átadó ünnepségén.A magyarok történelmi tapasztalatai azt mutatják, hogy a jövőért vívott küzdelmet az nyeri meg, akinek van víziója - mondta a kormányfő.

Az Átlátszó most azt írja, ehhez hasonlóan

közbeszerzés nélkül folyhattak a társasági adóból, azaz közpénzből Mészáros gyermekeihez

további milliárdok: az egymilliárd forintos felcsúti kisvasútnál és a 3,1 milliárd forintos, „Makovecz-stílusú” kazánház építésénél a Fejér B.-Á.-L Zrt. ugyancsak ott sertepertélt kivitelezőként.

A Transparency International most nyílt levélben fordult a kancelláriaminiszterhez. Ugyanis már a Kúria is kimondta, hogy a taokedvezmény közpénz, így ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni rá, mint más közpénzköltéseknél: egy bizonyos értékhatár felett közbeszerzési eljárást kellene kiírni rá. A szervezet azt is kéri, a Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálja meg, hogy a Mészáros-féle focialapítvány az állami támogatások elköltése során nem törvénysértően mellőzte-e a közbeszerzési eljárásokat.

Nemrég az Alfahír számolt be róla: a Fejér B.-Á.-L. Zrt. egyik leányvállalata annak ellenére nem tudott elnyerni egy közbeszerzést, hogy azon egyedül indult.