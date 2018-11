Trump számon kérte a délszláv háborúért a balti vezetőket

Trump szombaton azzal okozott botrányt, hogy a szemerkélő esőre hivatkozva - mivel helikopterrel az időjárás miatt nem utazhatott - lemondta tisztelgő látogatását a világháború során elesett amerikai katonák egyik franciaországi temetőjében.

Az emlékhely mindössze 100 kilométerre van a fővárostól. Döntését többen is keményen kritizálták, többek közt Winston Churchill unokája (aki egyébként konzervatív brit parlamenti képviselő), aki a Twitteren azt írta:

They died with their face to the foe and that pathetic inadequate @realDonaldTrump couldn’t even defy the weather to pay his respects to The Fallen #hesnotfittorepresenthisgreatcountry

— Nicholas Soames (@NSoames) 2018. november 10.