Gyanúsított lett a fideszes

A portál szerint 10-12 rendőr- és civil autó érkezett Pusztaottlakáára. Kiszálltak a vadasparkba is, amelyet a lehívott - és most a nyomozás fókuszában levő - uniós támogatásból akartak volna "élményparkká" fejleszteni. A videk.ma tudósítója a helyi polgármesteri hivatalban is érdeklődött, hogy mi is történik a településen, ám senki nem tudott, vagy nem akart érdemben válaszolni.