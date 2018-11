A levezető elnök megunta a rabszolgatörvény vitáját, megvonta a szót az ellenzéki képviselőktől

Kedd késő éjszakáig tartott az úgynevezett rabszolgatörvény parlamenti vitája, amelynek a legjobb pillanatában is maximum négy darab kormánypárti politikus volt jelen - ők a "vita" során persze nem szólaltak fel, míg a KDNP még cak nem is képviseltette magát... Viszont az elvi esélye megvolt annak, hogy az ellenzékiek meggyőzzék a napirendi pontot beterjesztőként végigkövető Kósa Lajost, ám ezt egy idő után (kb. 23:40 körül) megunta Lezsák Sándor levezetőelnök, a Házszabályra hivatkozva. Ugyanis a vonatkozó szabályok között szerepel egy ilyen tétel:

"(1)Azt a felszólalót, aki felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a tárgytól, vagy ugyanabban a vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli, az ülést vezető elnök felszólítja, hogy térjen a tárgyra, egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire. (2)Az ülést vezető elnök megvonhatja a szót attól a képviselőtől, aki felszólalása során a második felszólítás ellenére is folytatja az (1) bekezdésben meghatározott magatartást."

S Lezsák szerint a vitában már nem lehetett újat mondani. Először Demeter Márta LMP-s képviselőt hallgattatta el, és zárta ki az aznapi munkából (vicces, de ehhez az eredményhez a jobbikos Jakab Péternek lókupecnek kellett neveznie Orbán Viktort, most alacsonyabban szálltak a kizárások), majd a még sorban következő képviselőknek már egyszerűen meg sem adta a szót. Mert csak ismételnék magukat - vélekedett.

Egyébként az elhallgatott politikusok ügyükben az ügyrendi bizottsághoz fordulhatnak.

A vita lezárása sem sikeredett fényesre. Kósa Lajos közölte, hogy a kötelezően kiszabott túlmunka (a túlóra 400 órában maximalizálása) nem is rabszolgatörvény, illetve fog majd egyeztetni a szakszervezetekkel is. De én most egy másik érvére hívnám fel a figyelmet. Ellenzéki oldalról ugyanis elhangzott a vitában, hogy ez a fideszes javaslat meggyorsítja a magyar munkaerő kivándorlását, ám Kósa Lajos szerint ez nem igaz.

Úgy látja, egyébként is csökken az Európia Unióban dolgozó honfitársaink száma. A kormány adatai szerint jelenleg mindössze 420-440 ezer ember közé esik ez a szám, akik közül 110 ezer ingázik.

"Ami olyan, mint Ceglédről felutazni Budapestre"

- magyarázta bele a pesti éjszakába Kósa Lajos.

Az utolsó jobbikos felszólaló Potocskáné Kőrösi Anita volt, aki megpróbálta rávenni a kormánypárti politikusokat, hogy szóljanak hozzá a milliókat érintő törvényjavaslathoz. Nem járt sikerrel, viszont érdemes belehallgatni, milyen a hangulat a parlamentben éjszaka: