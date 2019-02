Az ellenzék szerint a kormány kivérezteti az MTA-t

Az ellenzéki képviselők közös kezdeményezéssel próbálták összehívni az Országgyűlés Kulturális bizottságát az MTA helyzetének megvitatására, azonban a bizottság kormánypárti többsége elzárkózott ettől - mondta el Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője.



A politikus hozzátette, hogy Orbán Viktor láthatóan az MTA kivéreztetésével, az akadémiai kutatóhelyek tönkretételével bízta meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert. A képviselő szerint az MTA éppen elveszíti függetlenségét és nemzetközi kapcsolatait, tudományos műhelyek mennek tönkre.

Nemzetthy kormány: a Palkovics-terv kivégezné a népzene és a Szent Korona-kutatását is Tavaly nyár óta zajlik a Magyar Tudományos Akadémia kivéreztetése, amely végső fázisába léphet a kutatóintézetek finanszírozási pályázatainak múlt csütörtöki kiírásával. Az akadémiai dolgozók érdekképviselete szerint a valódi cél a struktúra teljes átszabása és kormányzati ellenőrzés alá vonása.

A sajtótájékoztatón Ander Balázs (Jobbik) kiemelte: az MTA-val szembeni kormányzati politika jól mutatja a Fidesz értelmiség- és tudományellenességét. Az állami szférában 2010 óta a kutatásra és fejlesztésre költött források értéke kevesebb mint a felére csökkent - hangsúlyozta a politikus.



Kunhalmi Ágnes (MSZP) szerint teljes függőséget és kiszolgáltatottságot jelent az MTA számára, hogy forrásainak több mint a felét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) alá rendelték. A Fidesz minden olyan területen, ahol ki akarja terjeszteni az ellenőrzését vagy az ellenfeleit akarja ellehetetleníteni, a források megvonását alkalmazza, ezt történik most az MTA-val is - fűzte hozzá.



Kunhalmi Ágnes kiemelte azt is: aggasztó, hogy a kormányzat a kutatásokat kizárólag közvetlen hasznosságuk alapján ítéli meg, háttérbe szorítva ezzel az alapkutatásokat az alkalmazott kutatásokkal szemben. Az MSZP szerint a két területet azonos arányban kell finanszírozni.



Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Palkovics László megszegte a miniszteri esküjét és törvényt is sértett, amikor érdemi egyeztetés nélkül elvonta az MTA forrásainak többségét.