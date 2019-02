Nincs dinasztiaváltás az NFL-ben

Az első negyedben a Patriots szokásos jól haladó játékát hozta, ám pontot nem tudott elérni Bill Belichick csapata. Ebben szerepe volt a Rams jó védelme mellett annak is, hogy a veterán Tom Brady első passzából interceptiont dobott, míg a máskor biztos lábú Stephen Gostkowski mezőnygólkísérletet hibázott. A Patriots védelme is jól működött: a Kosok mindössze egyetlen first downt tudtak felmutatni, meg sem tudták közelíteni a Hazafiak célterületét.

A második játékrészben ismét gyorsan leparancsolta a pályáról a Rams támadócsapatát a Patriots védelme, majd egy négyperces drive végén Gostkowski próbálkozhatott kapura lövéssel. A Patriost rúgója viszont ezúttal nem hibázott (3-0).

A csapatok a félidő utolsó 10 percében sem rukkoltak elő fergeteges támadójátékkal. Így Bradyék hiába voltak nagy mezőnyfölényben, touch downt nem tudtak elérni, Jared Gofféknak pedig még a kevésnél is csekélyebb esélyük volt rá. Félidőben maradt a 3-0-s Patriots-vezetés.

A harmadik negyedben úgy tűnt, magához tér a Rams támadójátéka, egy remek drive-ot vezettek. Third downra azonban a Patriots védői odaértek Goffra, így touch down helyett mezőnygólkísérlet következett. A tojáslabda 53 yardra volt a Patriots kapujától, a Greg the Leg becenevű Greg Zuerlein viszont pontos volt, így mezőnygóllal kiegyenlített (3-3).

A negyedik negyed derekán azután Tom Brady az ő saját játékát kezdte játszani: 8-12 yardos passzokkal haladtak előre, majd Rob Gronkowski a Rams célterületétől két yardra két ember között zseniálisan kapta el a labdát. Innen pedig nem volt kérdés: Sony Michel befutott a célterületre, megszerezve az első touch downt. A jutalompontnál pedig Gostkowski sem hibázott, így a Patriots hétpontos előnyre tett szert (10-3).

Az ellentámadásból látszott, a touch down felébresztette a Kosokat, pompás játékkal jöttek fel, és már az ellenfél 30 yardosán is belül voltak. Gofftól érkezett egy tűpontos passz, amit Brandin Cooks elejtett. Goff következő passza azonban már korábban sem volt ilyen remek: az ívelést Stephon Gilmore elcsípte, így négy és fél perccel a vége előtt nemcsak hétpontos vezetésre, hanem a labdára is szert tett a Patriots.

Ezt követően az órát okosan ölve jött előre a Patriots. És bár a végén nem sikerült megcsinálni harmadik kísérletre a first downt, egy 41 yardos mezőnygóllal Gostkowski 10 pontra növelte csapata előnyét (13-3).

Nagy rohanással jött előre a Rams, mezőnygóltávolságig is eljutottak, de – szegény embert még az ág is húzza – Zuerlein 41 yardról mellérúgta, így a Patriots (egyúttal Tom Brady és Bill Belichick) a Super Bowlok történetének legkevesebb pontot hozó meccsén a hatodik NFL-elsőségét söpörte be.

A mérkőzés legjobbja, az MVP a Patriots wide receivere, Julian Edelman lett.