Ez nincs a plakáton: több mint 64 ezer bevándorló jött Magyarországra az elmúlt években

Megpróbáltuk összegezni a különböző címeken beengedett külföldiek számát, ha már minden csapból az ország megvédéséről szóló kommunikáció folyik, ráadásul a kormány azt is állítja, hogy nem bevándorlással akarja (az amúgy sem létező) kivándorlási válságot enyhíteni.

Tegnap mi is megírtuk a Direkt36 nyomán azt, hogy az elmúlt két évben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal több mint 9 ezer (9.137) embernek adott tartózkodási engedélyt, az indoklás szerint „egyéb célból”. Ez az „egyéb cél” szinte bármi lehet, akár egyszerű nyelvtanulási szándék is, vagy legalábbis úgy tűnik, elég sok mindent be lehet diktálni. Ez a szám 2015, tehát a migrációs válság kezdete óta 15.936 fő volt, ráadásul még ismeretlen az őket követő családtagok száma.

Ezen a közel tizenhatezer emberen felül további tízezreket engedtek be az elmúlt években munkavállalási engedéllyel. Nemrég számoltunk be arról a hivatalos államtitkári válaszról, miszerint 2016-ban 6303 fő, 2017-ben 9274 fő, 2018-ban pedig mintegy 11 ezer fő kapott munkavállalási engedélyt Magyarországon. Ez újabb 26.500 embert jelent. A 2015-ös adatokat itt nem közölték, így azt sem tudtuk beszámolni.

Erre a számra jön még a letelepedési kötvényesek tömege: nemrég a Transparency International Magyarország (TI) korrupcióellenes szervezet kérte ki és kapta meg ugyancsak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól a pontos adatokat, mely szerint 2014 és 2017 között 59 ország 6543 kötvényt jegyző állampolgára, és ezek 13,3 ezer családtagja jutott magyar papírokhoz. Ez pontosan 19.838 főt jelent, és az Európai Bizottság is kockázatok sorát tárta fel a gyakorlat miatt.

Mindezeket bővíthetjük a klasszikus értelemben vett migránsokkal, azaz menedékkérőkkel. A KSH adatai szerint 2015 és 2018 szeptembere között a „Magyarországra érkezett menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők” közül menekült-, oltalmazotti- és befogadotti státuszt összesen 2585 fő kapott, tehát ennyi migránst fogadtunk be.

Az adatok összegzéséből kiderül, hogy az elmúlt években (kötvénnyel 2014-2017, munkavállalóival 2016-2018, „egyéb célból” 2015-2018, migránsként pedig 2015-2018 közötti időszakok összegzésével) elmondható, hogy

a plakátokra és reklámokra százmilliárdokat költő kormány 64.859 főt engedett be Magyarország területére.

Ennyi ember már kitenné egy hazai nagyváros lakosságát, pedig az Orbán-kormány kommunikációs háborúja pont arról akar bennünket meggyőzni, hogy ilyesmi soha nem történhet meg.

Megkeresésünkre az Orbán Viktor parlamenti székét elfoglaló, és ezért több mint egymillió forintos büntetéssel szembesülő jobbikos Jakab Péter szóvivő az Alfahírnek úgy kommentálta a helyzetet, hogy „a Fidesz hazudik, a számok viszont nem”.

Szerinte ez a brutális adat mutatja, hogy a kormány se a bevándorlás, se a kivándorlás problémáját nem kezeli megfelelően, sőt:

„aki fizet az jöhet, mint ahogy az is, aki hajlandó átvenni az elüldözött magyarok helyét”.

A jobbikos politikus úgy látja, tulajdonképpen egy

„valódi népességcserét hajt végre a kormány”,

mert „a magyarokat az alacsony bérekkel elüldözi, a helyükre pedig százmilliós kormányzati szerepvállalással szerveznek le olcsó keleti, jellemzően ukrán vendégmunkásokat”, azaz