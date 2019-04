Nemzetközi hírügynökséget indított Habony Árpád Londonban

V4 News Agency néven gründolt új céget a miniszterelnök luxusügyi tanácsadója, a Válasz Online szerint Habonyék félszáz újságíróval, londoni központtal, angol nyelvű kiadással és a londoni magyar nagykövet segítségével indultak el.

A V4NA tulajdonosi körében is ott van Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki a cég 3%-át birtokolja, hivatalosan ő jegyeztette be a céget. 50%-os tulajdonos a New Wave Media Group, amelyet még év elején dobtak be a fideszes médiaholdingba, és 47%-os részesedése van a Danube Business Consultingnak, amelyet Habony Árpád a sorosozós kamukampányt kitaláló, időközben elhunyt Arthur Finklesteinnel együtt alapított.

Az ügynökség célja a Válasz Online szerint a magyar kormányzati üzenetek és világmagyarázatok hatékonyabb terítése angol nyelvű környezetben. A lap dolgozóit a fideszes médiaholding egykori munkatársai közül verbuválták.

Az pontosan nem derül ki, hogy milyen költségei vannak az ügynökség indításának, de a cikk szerint „irdatlan pénzbe kerül” a Habony Árpád által indított újabb, várhatóan szintén álhírekkel operáló médiapiaci hulladék.