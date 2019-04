Sneider Tamás: „Orbán Viktor nevet a markába, és Budapest elveszett”

A Jobbik elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként mondhatta el véleményét arról, hogy a szocialista színekben politizáló Molnár Zsolt vezetésével az MSZP-Párbeszéd-DK-Momentum felrúgta a budapesti ellenzéki megállapodást, és úgy nevezett meg polgármesterjelölteket, hogy a Jobbikot és az LMP-t kihagyták az egyeztetésekből.

Sneider Tamás, aki egyrészt úgy tartja, pártja a párbeszéd híve, továbbra is úgy tartja, politikai öngyilkosság az óbaloldali pártok részéről, ha nem foglalkozik a centrumpártok szavazóival, akik a 2018-as választásokon az ellenzéki tábor 40 százalékát tették ki Budapesten.

A pártelnök emlékeztette az ATV szerkesztőségét is: a Jobbik volt az első párt, amelyik összegyűjtötte a szükséges mennyiségű ajánlást az EP-választásokra, és még a Fideszt is megelőzték a választási irodánál. Ez is bizonyítja, a Jobbik képes a megújulásra.

Az ellenzéki megállapodás felrúgásának okait boncolgatva Sneider Tamás arról beszélt, hogy Budapest egy speciális város, itt megtalálhatóak a Fidesz és az MSZP gazdasági érdekeltségei is (példaként felhozta a parkolási maffiát).

„Keresd a pénzt az ügy mögött!”

- egyértelműsítette.

Leszögezte azt is, hogy a bejelentés után nincs sok dolguk, tudomásul vették, hogy nem számolnak a Jobbikkal, ugyanakkor elmondta azt is, hogy az LMP-vel és Puzsér Róberttel már régóta egy új politikai pólus kialakításán dolgoznak.

Sneider Tamás egyébként úgy látja, vidéken a baloldali pártok sokkal reálisabbak, a fővárosi MSZP-t viszont „mételynek” tekinti a párt szervezetében.

Egyébként jellemző módon az ATV részéről felmerült még az az igény is, hogy a Jobbiknak egyáltalán el kell-e indulnia Budapesten... (Sneider Tamás szerint igen.)

A jobbikos politikus úgy látja, az óbaloldalnak - a Jobbik és az LMP szavazói nélkül - nincs esélye még csak megszorítania sem a Fideszt a fővárosban, amit majd a választók is meg fognak ítélni.

„Orbán Viktor nevet a markába, és Budapest elveszett”

- fogalmazott.