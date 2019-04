Kis szombat esti politikai prostitúció - de vasárnap reggelre a Momentum eltüntette a nyomokat

Szombat estére még mindig csak egy teljes hét telt el azóta, hogy a Momentum csatlakozott a fővárosban az MSZP-Párbeszéd-DK hármashoz annak reményében, hogy így Molnár Zsolt kegyéből kaphatnak polgármesteri jelöltséget (bár annak is tudatában, hogy a Jobbik és az LMP nélkül a négyeknek nem lesz elég ereje legyőzni a NER-t Budapesten), a IX. kerületben már meg is kezdődött a szerecsenmosdatás.

Sétáló Budapest vs. óbaloldal - A parkolási maffia ellen tiltakoztak Karácsony kampánynyitóján | Alfahír Jobbikos és LMP-s aktivisták tiltakoztak szombat délelőtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánynyitója előtt, az Ankerttel szemben - írja tudósításában a Mérce. A tüntető fiatalok "Parkolási maffia" feliratú, MSZP- és Fidesz-logókkal ellátott táblákkal fejezték ki nemtetszésüket és hívták föl a figyelmet az óbaloldal jelöltjének enyhén szólva is érdekes hozzáállására a parkolási biznisz kapcsán.

Este 8 előtt ugyanis felkerült egy poszt a ferencvárosi Momentum Facebook-oldalára, amelyben elsősorban arra igyekeztek magyarázatot adni, hogy miért nem támogatják Baranyi Krisztina polgármesteri jelöltségét (a szombati paktum sem nevezett meg konkrét nevet, a folyamatról a 444 jelentetett meg egy hosszabb és tanulságos cikket - egyébiránt most úgy tűnik, hogy az LMP-ből a Momentumba igazoló Jancsó Andrea lehet a befutó, amennyiben arra a kerületi MSZP rábólint). Azonban volt egy teljesen furcsa elítélő indokolásuk is azzal kapcsolatban, hogy Baranyi több alkalommal is felhívta a figyelmet a IX. kerületben is működő, közös Fidesz-MSZP parkolási mutyira (emlékezetes, Karácsony Gergely is elismerte, hogy az ő tartózkodása mellett Zuglóban is a két rendszerpárt közösen viszi a parkolási bizniszt, aminek az eredménye az lett, hogy a XIV. kerületben indítják a négyek a szocialista Horváth Csabát).