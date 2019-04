A Jobbik IT csatlakozik az áprilisi diáktüntetéshez

A Jobbik Ifjúsági Tagozata (IT) támogatásáról biztosítja a Független Diákparlament által április 26-ra meghirdetett tüntetést, amelyhez csatlakozni is kíván - közölte az IT hétfőn.

Úgy gondolják ugyanis, hogy a felsőoktatásba való bekerülés nyelvvizsgához kötése a magyar oktatás jelenlegi helyzete mellett igazságtalan és diszkriminatív lépés.

Ez ellen a Jobbik IT is többször tiltakozott mind utcai akciók, mind pedig parlamenti felszólalások formájában, illetve az elmúlt hónapokban aláírásgyűjtést is indítottunk „Esélyt a továbbtanulásra” címmel - írták.

Az oktatás állapota miatt tüntetnek a diákok | Alfahír Egy év után ismét az utcára hívja az embereket a Független Diákparlament. A szervezet április 26-án demonstrációt szervez a Kossuth térre. Tavaly az országgyűlési választás előtt a Független Diákparlament még miniszterelnök-jelölti vitát is szervezett az oktatás helyzetével kapcsolatban, amelyből - szokásához híven - csak a miniszterelnök maradt ki.

Noha az idegennyelv-ismeret egyre fontosabb, és a Jobbik IT egyetért minden olyan törekvéssel, mely a magyar fiatalok nyelvtanulását elősegíti, úgy vélik, a minden érdemi előkészítés nélkül bevezetendő új szabályozás a fiatalok idegen nyelvi ismereteinek bővülését nem segíti, ám sokak számára lehetetlenné teszi a felsőoktatásba való bekerülést.

"Miközben az iskolai oktatás ritkán elégséges egy középfokú nyelvvizsga sikeres teljesítéséhez, a drága magánórák és tanfolyamok elérhetetlenek a szerényebb anyagi körülmények között élő fiatalok számára. A kormány tervei szerint megszigorított felvételi így a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez és Magyarország tartós leszakadásához vezet. Az etikátlan és igazságtalan intézkedés a kormány újabb kísérlete arra, hogy hazánkat Európából kivezetve egy bérrabszolgaságon alapuló, diktatórikus rendszert hozzon létre"

- fogalmaztak.