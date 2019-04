Tudományos bizonyíték: Közmunkával és zsarolással szerzi a szavazatokat a Fidesz

Közös sajtótájékoztatón jelentették be az ellenzéki pártok, hogy tanulva az április 8-i eseményekből, május 26-án, az EP-választásokon minden egyes szavazókörben lesz egy ellenzéki pártok által delegált szavazatszámláló. És ez nem is lesz olyan nehéz feladat, ez is kiderült.