Nehéz lesz kormányt alakítani Spanyolországban

A spanyol sajtó a különböző kormányalakítási dilemmákról és a konzervatívok bukásáról ír az előrehozott parlamenti választások másnapján, hétfőn megjelent véleménycikkeiben.

Politológus legyen a talpán, aki megmondja, mi lesz Spanyolországban! | Alfahír Bár valószínűleg a baloldali PSOE nyerte a mai spanyol választásokat, vélhetően sem ők, sem legnagyobb ellenfelük, a konzervatív PP nem szerzi meg a többséget a törvényhozásban. A radikális baloldali Podemos és a radikális jobboldali VOX mellett jelentős képviselete lehet a liberális Ciudadanosnak.

Az ABC című konzervatív napilap úgy vélekedik, hogy a választásokon győztes, de önállóan kormányt alakítani nem tudó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetője, Pedro Sánchez most is a szeparatista erők és a radikális baloldal támogatásával lehet miniszterelnök, ahogy az Mariano Rajoy konzervatív kormányfő tavaly nyári leváltásakor is történt. Az újság ezért "Spanyolország jövőjére nézve nagyon aggasztónak" nevezi a választások eredményét.

A konzervatív lap történelmi bukásnak nevezi a konzervatív Néppárt (PP) rossz szereplését, és mint írta, ez elgondolkodásra kell késztesse a pártot egy hónappal az újabb, ezúttal spanyol helyhatósági és európai parlamenti választások előtt, félő ugyanis, hogy "a nem baloldali" szavazatok szétszórtságának árát "májusban újra meg kell majd fizetni".

Az El País baloldali napilap szerint az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt az az erő, amely a legnehezebb döntés előtt áll: megtartja-e a kampányban képviselt álláspontját, hogy nem támogat egy szocialista kormányt, vagy sem. A cikk szerint előbbi eset teheti "önbeteljesítő jóslattá" azokat a figyelmeztetéseket, amelyekkel a középpárt a spanyol egységet fenyegető veszély ellen emelte fel a hangját.

Az újság azt valószínűsíti, hogy a különböző politikai csoportok nem foglalnak majd állást az esetleges kormányalakítási paktumokról, amíg le nem zajlanak a közelgő májusi választások.

A La Vanguardia című katalán lap értelmezése szerint a választásokon a katalán krízisnek meghatározó szerepe volt, és így az annak kezelésére adott válasz döntött; a szavazók a párbeszédre való elhivatottság és a feszültségcsökkentés mellett tették le voksukat.

Mint írta, a VOX radikális jobboldali párt parlamentbe jutása leginkább a Néppártnak okozott kárt, amely kedvezőtlen eredményéhez részben a "korrupció hosszú árnyéka" is hozzájárult.

Az újság felhívta a figyelmet arra, hogy az új parlament politikai töredezettsége megkívánja az együttműködést a különböző erők között.

(MTI)