Egyszemélyes kihívás - Májusban indul Erdélyi Zsolt kerékpáros túrája a néhai vasfüggöny nyomvonalán

Erdélyi Zsolt túrakerékpáros a 2014-ben abszolvált 4000 km-es – az ország összes régióját bejáró, a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége által kiírt – Országos Kerékpáros Körtúra, és a 2015 augusztusában-szeptemberében sikeresen teljesített 6000 km-es, a történelmi Nagy-Magyarország határvonalán végigvonuló, és a legjelentősebb kulturális-, néprajzi- és történelmi örökségeket is meglátogató biciklis túra után pár nap múlva egy újabb extrém hosszú expedícióra indul.

Cél a 20 országon átnyúló, 12.000 km hosszú EuroVelo13 teljes bejárása, azaz a Vasfüggöny-útvonal (Iron Curtain Trail) végigbringázása. A kihívás egyben a „vasfüggöny”– amely Európa hidegháborús kettéosztottságának mementója – felszámolásának 30 éves évfordulójára állít emléket.

„A műszaki határzár a második világháború során szovjet érdekszférába került közép- és kelet-európai országokban, azok népességének nyugatra irányuló szabad mozgását korlátozó céllal jött létre. Fizikailag az adott országok nyugati határai mentén, az 1940-es évek második felétől fokozatosan kiépítve jelentek meg… A rendszer az 1980-as évek végére elavult, az esetek döntő többségében vadállatok vagy csupán az eső miatt riasztotta a határőröket. A felújítás jelentős költségeket emésztett volna fel, és a rozsdamentes drótot paradox módon nyugatról kellett beszerezni. A határőrség ezért már a nyolcvanas évek közepétől javasolta a megszüntetését. A bontást végül Rajkánál kezdték meg, az osztrákok és a közelben állomásozó szovjet hadseregcsoport is jól látták, hogy mi történik. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter kamerák és több tucat nyugati újságíró előtt vágta át az utolsó hazai szakaszt, amiről a New York Times is beszámolt. Az augusztus 19-i a Fertőrákos melletti Piuszpusztán tartott Páneurópai Piknik volt az utolsó lépés a teljes határnyitás felé.”

Zsolt civilben több évtizede sikeres üzletember, munkája mellett egyik alapítója a Bicajos.com oldalnak, aktív részese a hazai kerékpáros színtérnek, valamint, több ismeretterjesztő útifilm elkészítője.

A május 5. és szeptember 3. közé tervezett, majd’ négy hónapos túra az alábbi országokon halad át: Norvégia, Finnország, Oroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Kalinyingrád (Oroszország), Lengyelország, Németország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Macedónia, Görögország, Törökország.

A debreceni túrakerékpáros, ahogy már a korábbi kihívásai során, most is készül nevezetességek meglátogatására is – főként, hogy rengeteg kötelező ellenőrző pontot kell felkeresnie, és ott bejelentkeznie, hogy „hiteles” legyen a teljesítménye –, e mellett fotózni és videózni is fog, hiszen a tervek szerint 2020 márciusában egy könyv, és a hozzá csatolt DVD is megjelenik majd az expedícióról, valamint személyes élménybeszámolókra is sor kerülhet.

„Az EuroVelo nemzetközi kerékpáros úthálózat tizenharmadik vonala, amely a norvég Kirkenesből az egykori vasfüggöny mentén Bulgáriába tart. Egyike annak a három EuroVelo útvonalnak, amely Magyarországon is áthalad. Nevét arról kapta, hogy az egykori vasfüggöny nyomvonalát 20 országon, valamint több mint 10.000 kilométeren keresztül követi. A Vasfüggöny-útvonal a leghosszabb az EuroVelo úthálózatában, így fenntartható és nagyon praktikus módon járul hozzá a hiteles európai identitás megteremtéséhez.”

A technikai, tárgyi felkészülésről, az útra beszerzett, és elcsomagolt kiegészítő eszközökről (nyomatott és online térképek, egyéb applikációk, kerékpáros táskák, kamera, drón, stb.) a Bicajos hivatalos YouTube csatornáján elérhető több részes videósorozat keretén belül már bárki megismerkedhetett.

A magyarországi szakaszra már eddig is szép számú társ-bringás jelentkezett, akik az itthoni több száz kilométert együtt teszik majd meg Zsolttal.

Minden ország kapott egy eseményoldalt a facebookon, érdemes figyelemmel kísérni a majdani aktuális posztokat, hiszen a 10-12 ezres útvonalon emberi hajtású kerékpárral, és teljes egészében végighaladva eddig még senki nem ment végig.

Erdélyi Zsolttal a készülődés legutolsó fázisában készítettünk egy interjút:

- Mióta foglalkozol ennek az útnak a megtervezésével?

- A 2015-ös Nagy-Magyarország túrám után felvetődött egy Balti országok - Skandináv országok - Feröer-szigetek - Izland - Németország túra. Ez, ha nem is teljesen az EuroVelo13 útvonalát, de legalábbis magukat az országokat nagy részben érintette volna. Viszont, a következő évben jött az életembe egy komolyabb egészségügyi probléma, így kénytelen voltam még a bringázást is időlegesen félretenni. Aztán 2018 elején ismét elővettem ezt az útvonalat, de akkor már a közeli 30 éves évforduló miatt a Vasfüggöny / EuroVelo13-as útvonalra változtattam a tervet. Tehát gyakorlatilag közel másfél éves szervezőmunka előzi meg az indulást.

- Így pár nappal a start előtt van-e esetleg olyan, ami nem teljesen száz százalékos, ezért aggaszt egy kicsit?

- A fizikai erőnlétemmel nem vagyok teljesen elégedett, de ez általában az expedíció első heteiben orvosolható. Ilyenkor ajánlatos az első 2-3 hetet fokozatos terheléssel indítani, azután pedig már lehet komolyabb távokat is beiktatni majd.

A másik dolog, amin szívem szerint még dolgoznék, a kötelezően felkeresendő helyszínek, emlékművek, múzeumok, nemzeti parkok, stb. feltérképezése és azok hátterének további tanulmányozása. Erre nagyon kevés időm jutott, tehát ezeket szintén az út során kell majd pótolnom.

- Egy ilyen volumenű út esetében fel lehet-e készülni minden eshetőségre, vannak-e esetleg minimális ún. B tervek, ha mégsem minden az előre elgondoltak szerint alakul?

- Természetesen minden apróságra nem lehet felkészülni, de nem is érdemes. Viccesen azt szoktam mondani, hogy az a terv, hogy nincs terv. Nagyon sok mindent az úton kialakult, éppen aktuális adott helyzet dönt el. Nincs értelme azon stresszelni, hogy mi fog majd történni, ha ez vagy az a helyzet áll elő. Akkor abban a pillanatban kell majd a lehető legoptimálisabb döntést meghozni.

Minden ilyen nagy volumenű erőpróba ettől szép, ettől kalandos, és ettől lesz expedíció érzése az embernek. Sokszor még magát a kijelölt utat is keresni kell majd, nem beszélve a nagyon kihalt területeken az ivóvíz vagy az élelem beszerzéséről. Természetesen van B, vagy akár C terv is, ha nem várt fordulat következne be az út során. Persze az is igaz, hogy itthon az alapfelszerelést jól kell összerakni, a bringát műszakilag a legjobban felkészíteni és még sorolhatnám, hogy mire kell figyelni az előzetes felkészülés során.

- A fizikai terhelésről már érintőlegesen esett szó, de egy ilyen expedíció során messze nem csak az erőnléttől függ sok minden. Lehet-e egy ilyen vállalkozásra speciálisan edzeni?

- Fizikailag még csak-csak fel lehet készülni, sokat kell előtte tekerni… (nevet) Viszont, mentálisan elég nehéz, szerintem erre nem lehet készülni vagy edzeni. Vagy alkalmas az ember ilyen erőpróbákra, vagy nem. Vagy végig tudod csinálni, vagy nem. Nekem talán annyi előnyöm van, hogy már az előző években csináltam egy-két hasonlóan komoly bringás utat, és az ott szerzett tapasztalataimat be tudom építeni mindig a következő kihívásba.

- A napi kb. 100 km letekerése mellett a tervek szerint fényképezni és videózni is fogsz, illetve rengeteg ellenőrző pontot kell felkeresni. Milyen gyakran gondolod a személyes bejelentkezéseket, illetve ilyen tempó mellett például a meleg étel bevitelt hogyan oldod meg?

- A személyes és esetleg élő bejelentkezéseket is majd az adott szituáció dönti el. Ahol lesz időm, vagy érdekes lesz a helyszín, akkor ott igyekszem majd hírt adni magamról és a túra állásáról. A tervek szerint a filmfelvételeket nagyjából kéthetente hazaküldöm majd, és itthon egy csapat fog dolgozni a háttérben azon, hogy vállalható minőségű videós anyagokat gyártsanak és a túra alatt azokat folyamatosan publikálják a Bicajos YouTube csatornán.

A kérdésed második felére válaszolva, lesz velem speciálisan kerékpáros kempingezéshez kialakított főzőalkalmatosság. Bár az túlzás, hogy ezen a berendezésen főzni lehet, de azért reggelente kávé vagy tea elkészítéséhez, vagy konzerv melegítésére mindenképpen alkalmas. Ha pedig nagyon besokallok már ezektől a páncélos kajáktól, akkor majd igénybe veszem az olcsóbb falusi éttermeket.

- A magyarországi szakaszra vélhetően jó néhányan csatlakoznak hozzád, akár szervezett keretek között is, de mi a helyzet a külföldi etapokkal? Kaptál-e már esetleg onnan is megkereséseket?

- A hazai szakasz szervezett lesz, a Debreceni Navigátor Túra Klub vezetője, Barna Erzsébet várja a kerékpáros szervezetek vagy kisebb-nagyobb baráti bringás csapatok jelentkezését a lenti elérhetőségek egyikén. A hazai szakaszra augusztus 3-12 között kerül sor, és ebben az időpontban bármennyi időre, bármekkora távra szeretettel várjuk az érdeklődőket.

És természetesen vannak külföldi megkeresések is, de ebben az esetben általában egyéni, jól felkészült világjáró túrabringásokról van szó, ők nem szervezett formában történő csatlakozók lesznek. Általában barátaim, vagy távolabbi túrakerékpáros ismerőseim. Viszont ez az útvonal a nyugat-európai országokban többnyire jól kiépített és nagyon népszerű bringás célpont. Ezekben az országokban egészen biztosan véletlenszerűen is fognak csatlakozni hozzám.

- Azon túl, hogy egy könyv, és elvileg egy DVD is készül majd az útról, és vélhetően személyes előadásokra is felkérnek majd, mi a célod ezzel az expedícióval?

- Az előző nagy kihívásaim során sokan kérdezték, hogy miért nem jelentetek meg fotóalbumot, vagy élménybeszámolót könyv formájában. Remélem a Vasfüggöny-útvonal bringás expedíció sikeres befejezése után erre is sor fog kerülni. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2020 áprilisában fog megjelenni a könyv és a hozzá kapcsolódó DVD film.

Mint ahogy az eddigi túráim is, ez is az emberi teljesítőképesség, a fizikai és mentális határok feszegetéséről szól. Természetesen benne van a kaland, a szabadság érzése és a természet szeretete is. De az előző túrákhoz hasonlóan, ez is egy tematikus utazásnak nevezhető, hiszen az útvonal során sok történelmi jelentőségű emlékművet, helyszínt is fel fogok keresni.

A magyar szakaszhoz való csatlakozás részletei:

Időpont: 2019. augusztus 3-12.

Útvonal: Rajka - Röszkei Határátkelő

Táv: kb. 800 km

Jelentkezés:

Barna Erzsébet / Navigátor Debreceni Túra Klub

Tel.: +36 30 942 8778 • E-mail: barnabobe [at] gmail.com

A következő felületeken követhető az expedíció:

Weboldal: https://bicajos.com

Facebook: https://www.facebook.com/bicajosblog

Instagram: https://www.instagram.com/bicajos.blog

YouTube: https://www.youtube.com/bicajos

kerékpárosfotók: Erdélyi Zsolt magánarchívum

dőlt betűs idézetek: hivatalos sajtóanyag