Van még mit tanulni a kazahoktól: elérhetetlenné tettek több közösségi oldalt és hírportált az országban

Kazahsztánban nem sokat cicóztak: az internetszolgáltatók elérhetetlenné tették csütörtökön a Facebook, a Telegram, az Instagram üzenetküldő szolgáltatásokat, a YouTube videómegosztó portált, illetve egy sor helyi lap internetes felületét.

Az Interfax orosz hírügynökség az internetfigyelő NetBlocks nemzetközi civilszervezetre hivatkozva továbbá úgy tudja, "a Twitter és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatások továbbra is elérhetőek, míg a Telegram a cenzúra elkerülését szolgáló intézkedéseket léptetett életbe, amelyek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás asztali számítógépekre és okostelefonokra telepített változatai is működjenek".



Kazahsztánban az utóbbi hónapokban több alkalommal is blokkolták a közösségi hálózatokat, mivel a helyi hatóságok így akarták elhallgattatni Muhtar Abliazov száműzött máskéntgondolkodót, aki tömegtüntetésekre szólított fel ezeken a hírcsatornákon keresztül.



Az egyes közösségi hálózatokon kívül elérhetetlenné váltak csütörtökön a rus.azattyq.org, az exclusive.kz, a vlast.kz, a holanews.kz hírportálok is. A hatósági cenzúra nem kerülte a regionális lapok honlapjait sem, blokkolták egyebek mellett az Ak zsajik és az Uralszkaja nyedelja internetes felületei is.



Szerdán a kazah főügyészség felhívást tett közzé, amelyben felszólították az ország lakóit, hogy ne vegyenek részt a hatósági engedéllyel nem rendelkező megmozdulásokon. A vádhatóság óva intett mindenkit, hogy a résztvevőket felelősségre fogják vonni. A felszólítást azt követően adták ki, hogy a Kazahsztánban betiltott, Kazahsztán Demokratikus Választása nevű mozgalom tömegtüntetéseket jelentett be május 9-re a nagyobb városokban, köztük Almatiban és a nemrég átnevezett fővárosban, Nurszultanban.



Az Interfax szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy a tilalom ellenére aktivisták vonultak ki Almati és Nurszultan utcáira, és közülük többeket őrizetbe vettek a hatóságok.



A 18 milliós lakosú Kazahsztánban tilos a hatóságok engedélye nélkül megmozdulást szervezni. Tavaly májusban Almatiban szervezett

kormányellenes tüntetést Muhtar Abliazov egykori bankár, Nurszultan Nazarbajev volt államfő heves bírálója. Akkor többtucatnyi embert vettek őrizetbe. A távollétében hamis vádak alapján elítélt ellenzéki jelenleg Franciaországban él, ahonnan a közösségi oldalakon toboroz kazahsztáni híveket.