Sikeres a „régi vágású kereszténydemokrácia”? Egyre kevesebb a nyelvvizsgás fiatal, cserébe több a drogos ügy

Vannak statisztikák melyek önmagukban is szomorú képet festenek, és vannak amik akkor lesznek még elkeserítőbbek amikor véletlenül egymás mellé rakjuk őket. Így jártunk most az MTI-vel is, a távirati iroda hírsorában ugyanis egyszerre jelent meg két grafikon; az egyiken a nyelvvizsgát tett magyar fiatalok száma látható korosztályos bontásban, a másikon pedig a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények kimutatása szerepel.

Ezekből világosan látszik, hogy a kormány nem csak az iskolai nyelvoktatás menedzselésével áll komoly harcban, de a drogstratégiája is kérdéseket vet fel:

Persze, a magyar kormány 2012-ben már meglépte, hogy a bűncselekmények számának statisztikai csökkentése érdekében egyszerűen 20 ezer forintról 50 ezerre emelték a szabálysértési értékhatárt (tehát pl. egy 50 ezres lopásig nincs szó bűncselekményről), így ha nagyon akarják, a nyelvvizsga-problémát is orvosolhatják azzal, hogy a külföldre menekülő fiataloknak alanyi jogon kiutalnak egy középfokú nyelvvizsgát, a könnyűdrogokat pedig egyszerűen legalizálják. De nem akarunk tippeket adni, mert még a végén meglépik.