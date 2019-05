Több ezer fiatal tüntetett Budapesten

"Klímavédelmet, klímavédelmet!"

- skandálta több ezer fiatal ma Budapesten a Fridays for Future demonstráción. A 444 tudósítása szerint a tömeg zömét diákok alkották, akik tisztában vannak azzal, hogy az ökoszisztémát nem az ilyen tüntetéseken lehet megmenteni, nyomást ugyan lehet gyakorolni a politikusokra, de, ahogy Paulo Gergely, a B-történetek blog szerkesztője megfogalmazta: a rendszert "emberek milliói tartják fenn a leghétköznapibb döntéseikkel".

"Ez a harc nem az ilyen eseményeken fog eldőlni, hanem amikor arról döntünk, hogy a szupermarketben vásárolunk vagy a piacon, amikor autóba ülünk tömegközlekedés helyett, amikor megvesszük a jegyet a fapadosra, amikor kétévente lecseréljük a mobiltelefonunkat."

A demonstrációnak volt német felszólalója is, a Magyarországon tanuló Quirin Schneider is az egyéni felelősséget emelte ki és hétvégente gyakran előforduló példát is hozott:

"Hajnal négy, részeg vagy és éhes, amikor meglátod azt az arany M-et. Mind tudjuk, hogy a McDonald's árt a klímának, de aztán azt gondoljuk: szarunk rá."

A lap tudósítása szerint nagyjából ötezer diák vehetett részt az eseményen, azokra a kritikákra pedig, amelyek azt firtatják, hogy inkább iskolában kéne lenniük péntek délután, a lehető legésszerűbb választ adják: