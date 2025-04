Tűzszünet helyett tűzeső érte Kijevet az éjszaka

Legalább kilenc ember meghalt és több mint 70 megsebesült Kijevben, miután Oroszország hónapok óta az egyik legpusztítóbb légitámadást hajtotta végre Ukrajna ellen, amelynek Harkiv és más városok is célpontjai voltak. Drónok, valamint ballisztikus és irányított rakéták csapódtak be csütörtökön kora reggel az ukrán fővárosba. Az éjszaka nagy részében, helyi idő szerint hajnali 1 órától robbanások hallatszottak, és légvédelmi fegyverek hangja hallatszott, amikor az ukrán védelem megpróbálta lelőni a rakétákat – írja a The Guardian.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy a mentők túlélőket húztak ki a romok alól. A sérültek között hat gyermek és egy várandós hölgy is van. Egy ház, autók és más épületek kigyulladtak, a lezuhanó törmelék több kerületben is nagy károkat okozott – mondta.

„Oroszország nagy erejű kombinált csapást mért Kijevre” – közölte az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon. „Az előzetes adatok szerint kilenc ember meghalt, 63 megsebesült”.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter elmondta, hogy Kijev Szvjatosinszkij kerületében nagyszabású mentőakció folyik, amelyben kutyák és műszaki csapatok vesznek részt. „A romok alól mobiltelefonok csörgését lehet hallani. A keresés addig folytatódik, amíg mindenkit ki nem hoznak. Információink vannak két gyermekről, akiket egyelőre nem találunk” – tette hozzá.

Szerda este drónokat lehetett látni az égen Harkiv régió felett, amint egy erdő felett repültek. Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát hét rakéta és 12 kamikazedrón találta el az éjszaka folyamán, miközben fekete füst gomolygott a fejük felett. Harkiv polgármestere szerint több magánházat, egy gyárat és egy magas lakóházat ért találat. „Az egyik legutóbbi csapás egy sűrűn lakott lakónegyedet ért. Ott két ember megsérült” – mondta Ihor Tyerekov, aki óvatosságra intette az embereket.

A támadásra azt követően került sor, hogy Donald Trump Volodimir Zelenszkijt okolta, amiért nem támogatta az amerikai béketervet, amelyben a Krím és más ukrán területek átadásra kerülnének Oroszországnak. Zelenszkij kizárta, hogy a Krímet orosznak ismerjék el, és azt mondta, hogy teljes tűzszünetre van szükség, mielőtt bármilyen rendezésről tárgyalni lehetne.

Csütörtökön Zelenszkij közölte, hogy a támadás miatt megszakítja dél-afrikai útját.

„Negyvennégy nap telt el azóta, hogy Ukrajna beleegyezett a teljes tűzszünetbe és a légicsapások leállításába. Ez volt az Egyesült Államok javaslata. Negyvennégy nap után Oroszország továbbra is öli az embereket, és elkerüli a kemény nyomást és a felelősségre vonást”

– írta a közösségi médiában az ukrán elnök.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiga szerint Oroszország „maximalista követelései, hogy Ukrajna vonuljon vissza régióiból, ezekkel a brutális csapásokkal együtt azt mutatják, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország a béke akadálya”. Hozzátette: „Moszkva, és nem Kijev az, ahol nyomást kell gyakorolni. Putyin nem szavakkal, hanem tettekkel bizonyítja, hogy nem tisztel semmilyen béketörekvést, és csak a háborút akarja folytatni. A gyengeség és az engedmények nem fogják megállítani a terrorját és az agresszióját. Csak az erő és a nyomás fogja.”

Korábban beszámoltunk arról, Dmitrij Peszkov, Putyin elnök szóvivője milyen feltételeket támasztott a háború befejezéséhez.