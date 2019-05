Magyar György: megszületett a kompromisszum Budapesten

Mi vagyunk a katalizátor – fogalmazott az Alfahír érdeklődésére Magyar György ügyvéd, a fővárosi NER-ellenes ellenzéki tárgyalásokat koordináló, az előválasztás második fordulóját lebonyolító Civil Választási Bizottság (CVB) vezetője. Ezzel arra utalt, hogy valószínűsíthetően a civilek (és az ő) közreműködése kellett ahhoz, hogy az ellenzéki pártok nemcsak tárgyalóasztalhoz ültek, de

a tegnapi egyeztetésen még kompromisszum is született Budapesten.

Magyar György egyébként kiemelte, hogy számára pozitív volt a Jobbik hozzáállása és konstruktivitása, és a jobboldali ellenzéki párt javaslata mentén az LMP és Puzsér Róbert stábja, a Sétáló Budapest képviselői is igyekeztek előmozdítani a megegyezést.

A lényeg:

Az EP-választási kampány május 26-ai lezárását követő héten (május 27. – 31.) az együttműködésben résztvevő ellenzéki pártoknak (Jobbik, LMP, MSZP, DK, P, Momentum) kerületi szinten meg kell állapodniuk az egyetlen kihívó személyéről, a helyi szintű tárgyalások moderálásra pedig Magyar Györgyöt kérték fel.

Abban is megállapodtak, hogy hivatalosan június 1-től, gyakorlatilag a 3-ai héttől pedig elindul az előválasztás második fordulójának kampánya, amelyet az aHang fog leszervezni.

A CVB álláspontja szerint, csak akkor van értelme az előválasztás második fordulójának, ha azt még júniusban meg tudják tartani (konkrét dátum még nincs kijelölve), mert ezt követően az állampolgárok jó része az iskolai szünettel, és a szabadságolásokkal lesz elfoglalva.

Magyar György hangsúlyozta, a következő napokban át kell tekinteni az eddigi tárgyalásokat, és ami még nagyon fontos,

„harmonizálni kell a listákat”.

A CVB is ezen az állásponton van, és ezt most már mindenki belátta, ezért is adtuk ezt a rövid határidőt a pártoknak – fogalmazott.

A Bizottság következő plenáris ülése május 31-én lesz, akkor fogják véglegesíteni az előválasztási kampány menetrendjét is – tudtuk meg.

Persze, ennek az a feltétele, hogy megszülessen a pártok közti megállapodás.

Magyar György nem foglalt állást azzal kapcsolatban, hogy személyi szinten, vagy arányait tekintve mennyiben fog változni az a lista, amit a négy baloldali párt mutatott be áprilisban, és amire nem kerültek fel a centrum jelöltjei. Mint mondta, ennek megválaszolása a tárgyaló pártok kompetenciája, erre kell szánni a következő hetet.

Mi, civilek a technikával, a lebonyolítás tisztességével, és a szavazatszámlálással foglalkozunk

– tette hozzá.

Tegnap az is felmerült, ha egy adott kerületben a következő napokban nem sikerül megállapodni az egyetlen kihívó személyéről, akkor a CVB helyi szinten is megszervezi és lebonyolítja az előválasztást – erre is júniusban találnának időpontot.

„Számomra az a fontos, hogy győzelemre esélyes jelöltek álljanak ki a NER-rel szemben, ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy az akár a Jobbikból, vagy például a DK-ból érkezik”

– hangsúlyozta Magyar György.

Kérdésünkre válaszolva, reményét fejezte ki, hogy minden egyes fővárosi NER-ellenes pártnak és társadalmi jelölő szervezetnek valóban az a szándéka, hogy leváltsa Budapesten a Fideszt és Tarlós Istvánt, ugyanakkor szükségesnek nevezte a civil kontrollt, mert ha csak a pártokra bízzuk az egyeztetéseket, akkor ugyanúgy elbukják az őszi választásokat, ahogy a 2018-as parlamenti, és nagy valószínűséggel vasárnapi EP-választásokat is – tette hozzá.

„Budapest nyerhető, a lakosság filozófiája és szociológiai összetétele esélyt ad az ellenzéki győzelemre”

– szögezte le Magyar György, hozzátéve: ezért kell a „szuperösszefogás”. Fogják be a pártok az orrukat, és azon dolgozzanak, hogy egy kihívó legyen minden egyes kerületben, és a főpolgármesteri szinten is – fogalmazott.

Arra a kérdésünkre, hogy miért fogadta el a minden oldalról érkező felkérést, azt válaszolta,