Egy bazi nagy atomjégtörőt küldtek ki az oroszok az Északi-tengerre

A Roszatom flottájához tartozó Urál univerzális atomjégtörő hajót szombaton bocsájtották vízre szentpétervári Balti Hajógyár dokkjában. Az orosz vállalat célja, hogy az egész évben átjárhatóvá váljon az északi-tengeri hajózási útvonal.

A 173 méter hosszúságú, 34 méter szélességű, és 3 méter vastagságú jeget is feltörő Urál atomjégtörőt két nagy teljesítményű, kompakt RITM-200-as moduláris atomreaktor (SMR) hajtja, amelyek együttesen 350 MW teljesítményt adnak le. Ezen a jégtörőn debütál egyébként a RITM-200-as atomreaktor, amelyet a tervek szerint a 22220-as projektszámmal jelölt új generációs atomjégtörő hajótípus következő egységei is megkapnak. illetve a jövőben épülő úszó és szárazföldi orosz atomerőművekbe is beépítik majd ezt a reaktort - derül ki Roszatom lapunknak megküldött közleményéből.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója az Urál szombati vízre bocsátása alkalmából elmondta:

„Az Urál és testvérhajói központi szerepet játszanak abban, hogy az északi-tengeri útvonalon egész évben biztosítható legyen a hajózás. Az a cél, hogy 2024-ig több mint 80 millió tonna árut tudjunk továbbítani az északi-tengeri útvonalon. Terveink között szerepel, hogy 2027-ig további két új, a 22220-as projekthez tartozó egységgel bővítsük az atomjégtörő flottát. Az erről szóló szerződések aláírására várhatóan már idén augusztusban kerül sor.”

Az említett 80 millió tonna áru várhatóan cseppfolyós földgázból (47 millió tonna), szénből (23 millió tonna), olajból (5 millió tonna) és nehézipari termékekből, például gépekből (5 millió tonna) valamint 1 millió tonna fémből fog állni. A hatéves északi-tengeri projektjükre az oroszok 734,9 milliárd rubelt, több mint 3.314 milliárd forintot fordítanak.