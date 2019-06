Puzsér: Az ellenzéket daráló ellenzéknek kellemes előválasztást kívánok!

A vasárnapi EP-választás finoman szólva is némileg átrajzolta Budapest politikai térképét is, és ahogy kell, az indulatok is elszabadultak. De vajon Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt bizalma valóban megingott a centrumpártokban, a Jobbikban és az LMP-ben? Nem, szó sincs, erről, csak volt egy szerencsétlen szóváltás az LMP-vel - válaszolta érdeklődésünkre Zaránd Péter, a Sétáló Budapest sajtófőnöke.