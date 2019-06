Bige-ügy: nem hódolt be a NER-nek, elindult ellene az állami hatósággépezet

Felfüggesztette a Bige Holding Kft. szolnoki műtrágyagyárának működési engedélyét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – tájékoztatta szombaton Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-t.

Elmondta: a hatóság szakemberei ismételten hiányosságokat tártak fel az üzemben, emiatt ott a biztonságos működés feltételei nem adottak. Ebből következően a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági jogkörében eljárva megtiltotta az üzem működését – közölte.

Sajtóhírek szerint a határozat alapján a szolnoki üzem akár 90 napig is zárva maradhat.

Illiberalia News (Facebook)

Bige László cégtulajdonos az egyik kereskedelmi televízióban azt nyilatkozta, hogy ha a jövő héten nem rendeződik a helyzet, akkor akár be is zárhatják a 250 család megélhetését biztosító szolnoki gyárat. Az MTI által meg nem nevezett kereskedelmi televízió az RTL Klub volt, ahol Bige azt is elmondta,

ő pontosan tudja, hogy kik és mit csinálnak, de neveket nem mondhat.

A rendőrség, az ügyészség, és az állami hivatalok egy törvénytelen ügy mellett, egy ember biztatására indultak el ellenem

– tette hozzá. A NER-nek be nem hódoló szolnoki milliárdossal készült interjú itt tekinthető meg:

Az MTI korábbi híre szerint tavaly novemberben nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyárban. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) akkori tájékoztatása szerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal akkor az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy

a Bige Holding Kft.-vel szemben az elmúlt években környezetvédelmi bírságot nem szabtak ki.

Ezt követően zavartalanul folyt tovább a termelés a szolnoki műtrágyagyárban a Bige Holding Kft. korábbi tájékoztatása szerint. A cég akkori tájékoztatás szerint a gyár munkavállalói és vezetői mindenben együttműködtek a hatósággal.