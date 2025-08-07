Meglepő hírek érkeztek a hazai hipermarketekből

A júliusban mért, éves szinten 11 százalékos áremelkedés után augusztus elejére 5,8 százalékra csökkent a három hazai hipermarketláncban az egy év alatt bekövetkezett áremelkedés üteme – derül ki a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár Árkosár-felméréséből. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a harminc termékből álló árkosarat a júliusi 38 703 forint helyett 38 280 forintért lehetett megvásárolni, ami havi alapon 1,1 százalékos csökkenést jelent. A lap megjegyzi, ebben jelentős szerepe van az úgynevezett bázishatásnak: a kormány tavaly július végén vezette ki a kötelező akciózás intézményét, ami áremelkedéssel járt.

Ennél is kellemesebb meglepetéssel szolgált a szintén ehhez a lapcsoporthoz tartozó Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés eredménye. Az idősek havi bevásárlása augusztus elején 29 339 forintba került, ami kereken 3 százalékkal alacsonyabb, mint július elején. Ez azt is jelenti, hogy a nyugdíjasok árkosarának értéke gyakorlatilag a tavaly augusztusi szintre csökkent, azt mindössze 0,9 százalékkal haladja meg. A portál arra hívja fel a figyelmet, a mintázat szerint minden évben nyár végén vagy ősz elején egy markánsabb árcsökkenés figyelhető meg, ez most augusztus elejére esett.

Az Mfor megjegyzi, bár a nyugdíjemelések mértéke meghaladja az árkosárban szereplő élelmiszerek árának emelkedését, a „kormányzati kegyként emlegetett 13. havi juttatás” nélkül az időskori ellátások emelkedését meghaladná az élelmiszerek drágulása.

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel teszi közzé az augusztusi inflációs adatokat. A szakértők az elmúlt hónapok emelkedő szintje után csökkenésre számítanak, nincs kizárva az sem, hogy az éves alapon mért mutató bekúszik a 4 százalék alá.