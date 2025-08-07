Bezáratták a cukrászdáját, pár óra múlva elhunyt a híres cukrászmester

79 éves korában infarktus következtében meghalt Szamos Miklós cukrászmester, a budai Ruszwurm cukrászda tulajdonosa – írja a Blikk. A tragikus eset nem sokkal azt követően történt, hogy a Budavári Önkormányzat végrehajtókkal birtokba vette a Várnegyedben található cukrászda ingatlanját.

Az I. kerületi ingatlan ügye évtizedek óta húzódott. Az önkormányzat állítása szerint Szamosék a piacinál sokkal alacsonyabb bérleti díjat fizettek, és amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, a bérlők ezt nem fogadták el. Tíz évvel ezelőtt az önkormányzat felmondta a szerződést, ami után bíróság elé került a dolog, a Kúria pedig az önkormányzatnak adott igazat:

a tulajdonost a helyiség visszaadására, valamint a 300 milliós tartozás megfizetésére kötelezték.

Az új önkormányzati vezetés ajánlatát Szamosék nem fogadták el, ezt követte a végrehajtók szerdai akciója.

Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere szerdán azt ígérte, a bezárt Ruszwurm helyén új cukrászda nyílhat majd, amelynek az üzemeltetőit pályázaton keresik meg.