A Jobbik támogatja az ellenzéki magyar EP-képviselők brüsszeli és hazai együttműködését

Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője és elnökhelyettese a Facebookon közzétett nyílt levélben reagált Cseh Katalin momentumos, és Ujhelyi István MSZP-s politikusok fölvetésére. A két EP-képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján egy "Mi Európánk Kerekasztal" elnevezésű egyeztető fórum létrehozására tett javaslatot, melynek keretében az ellenzéki magyar delegáltak közösen tudják koordinálni az EP-n belüli és hazai szakmai munkájukat.

A nyílt levelet teljes terjedelmében közöljük:

Találjuk meg az együttműködés útját: válasz Cseh Katalinnak és Ujhelyi Istvánnak



Tisztelt Képviselőtársaim, kedves Katalin, kedves István!



Először is szeretnék mindkettőtöknek gratulálni megválasztásotokhoz, és sok sikert és kitartást kívánni munkátokhoz. Ez utóbbira azt hiszem, hogy minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz. Nekünk, magyar ellenzéki képviselőknek óriási felelősségünk van most. Miközben Orbán Viktor és a Fidesz folyamatosan azon dolgozik, hogy Magyarországot elszigetelje, nekünk azon milliók hangját kell képviselnünk az Európai Parlamentben, akik itthon egyre kevesebb helyen mondhatják el véleményüket. Nekünk be kell mutatnunk ezt a Magyarországot a nagyvilág előtt, és erőt kell adnunk azoknak, akik ezt a Magyarországot próbálják építeni szívós munkával, nehezített terepen.



Ám úgy gondolom, hogy feladatunk még annál is sokkal nagyobb, hogy a magyar ellenzékiséget képviseljük. Alternatívát is kell tudnunk nyújtani azoknak, akik ma úgy gondolják, hogy bár a Fidesz Magyarországa nem tökéletes, annál nincsen jobb választás. Ennek a felelősségét a Jobbikban ma mindennél jobban érezzük. Az európai parlamenti választások sok baloldali, liberális érzelmű honfitársunkat tölthették el bizakodással. Ám a magyar ellenzékiséget nem csak ők alkotják. Úgy gondolom, hogy a Jobbiknak történelmi felelőssége van abban, hogy a jobboldali, kereszténydemokrata, konzervatív értékrendű magyar polgároknak hiteles ellenzéki utat mutasson. Én a következő öt évben ebben a szellemben szeretnék dolgozni az Európai Parlamentben.



A mögöttünk álló időszak nagy tapasztalata mindannyiunk számára, hogy világnézettől függetlenül valamennyien egymásra vagyunk utalva mi, akiknek a hazája Magyarország. Felelős politikát nem lehet az ország felének ellenében folytatni. Éppen ezért felelős ellenzéki politikát sem lehet csinálni a jobbközép politikai pólus nélkül. A Jobbik ezen az úton szeretne járni.



De nem lehet felelős ellenzéki politikát vinni építő viták és a közös pontok megtalálása nélkül sem. Éppen ezért örömmel hallgattam meg sajtótájékoztatótokat, melyben arra hívtatok fel valamennyi mandátumot szerző ellenzéki pártot, hogy hozzunk létre egy koordinációs kerekasztalt az Európai Parlamentben, hogy egyeztethessünk a szakmai munkáról. Valóban, túl az ideológiai különbségeken valamennyien a magyar emberek képviseletét vállaltuk, ez pedig arra kötelez minket, hogy ügyek mentén képesek legyünk együttműködni. Képesek legyünk együttműködni a magyar bérek felzárkóztatásának ügyében, a sajtószabadság ügyében, a tudományos élet szabadságának ügyében, vagy akár a környezetvédelem ügyében. És persze képesnek kell lennünk kulturált, de határozott vitákat is lefolytatni értékrendi kérdéseinkben.



Rám és a Jobbikra ebben számíthattok a következő öt évben. Számíthattok arra, hogy amennyiben az általatok javasolt egyeztetések megkezdődnek, ott leszek a jobboldali ellenzék hangjaként és képviselőjeként, a nemzeti–konzervatív értékek védőjeként, és ott leszek a demokrácia és Magyarország európai útjának híveként.



Üdvözlettel:

Gyöngyösi Márton