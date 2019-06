A rendőrség, és a bevándorlási hivatal tudtával vásárolt be budai luxusingatlanokból egy ukrán maffiózó

Kézzel-lábbal próbálták titkolni az illetékes hatóságok, a napi.hu mégis kicsikarta belőlük a döbbenetes adatot: egyetlen év alatt több mint háromezer ingatlant vásároltak fel külföldiek – köztük nemzetközileg ismert bűnözők is. Utóbbiról az ORFK-nak, illetve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak is tudnia kellett.

A lap eredetileg Alexander Angert odesszai "Don", az ukrán szervezett bűnözés egyik kiemelkedő alakjának XII. kerületi ingatlanszerzései után nyomozott. Kiderült, hogy

a rettegett maffiózó többek között a Béla király úton, a Pinty utcában és a Hunyad lejtőn is vásárolt házakat, lakásokat.

A történet külön pikantériája, hogy Angert elvileg 2017 májusában meghalt, ám az év végén még született egy adásvételi szerződés az ő saját kezű aláírásával. Hogy a "Don" jó eséllyel még mindig az élők sorában van, azt alátámasztani látszik az is, hogy februárban az ukrán határvédelmi szervek közlése szerint saját papírjaival utazott be az országba Nagy-Britanniából.

A 64 éves Alexander Anger a nyolcvanas évek elején kezdte bűnözői pályafutását. Ekkoriban 15 évet ült gyilkosságért. A rács mögül szabadulva kilencvenes évek posztszovjet vadkapitalizmusa fogadta, amelyet ügyesen lovagolt meg: néhány év alatt komoly vagyonra tett szert elsősorban illegális olaj-és fegyverkereskedelemből. Az odesszai alvilágban könyörtelen módszerei, és az útját szegélyező likvidált riválisok tették hírhedtté.



Illegálisan szerzett hatalmát és pénzét fokozatosan mentette át a törvényesnek látszó üzletekbe és kapcsolatokba. Hosszú évek óta az odesszai polgármester bizalmasaként és egyik legfőbb támogatójaként tartják számon. Rettegett bandáját az orosz-ukrán konfliktus idején a nacionalista vonatra felugorva "hazafias brigádokká" alakította át.

A Napi.hu érdeklődött a a Hegyvidéki Önkormányzatnál, hogy tudnak-e róla: egy hardcore bűnöző vásárolt be a kerületben, de lepattintották őket, mondván, ilyen ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes, forduljanak hozzájuk. A lap eleget is tett az instrukciónak, ám a hatóság elintézte őket egy sablonválasszal, melyben egyszerűen ismertették a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó eljárást. Ám így is sikerült lábon lőni magukat, ugyanis azt írják: "a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó hatósági eljárás során a kormányhivatal ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek,

ellenőrzi a büntetlen előéletet, majd bekéri az ORFK, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és az érintett település polgármesterének állásfoglalását. A kormányhivatal csak akkor bírálja el kedvezően a kérelmet, ha a három közül egyik intézmény sem emel kifogást."

Ezek szerint tehát egy nemzetközileg ismert maffiafőnök és családja úgy mazsolázgathatott a budapesti ingatlanok között, hogy sem a rendőrség, sem a bevándorlásügy nem emelt ez ellen semmilyen kifogást.

A konkrét válaszadás elszabotálása után a Napi.hu a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordult. A kormányhivatal ekkor már hajlandó volt érdemi információkat szolgáltatni. A lap rákérdezett az összes külföldi ingatlanvásárlásra is, így ezekről is konkrét adatokat kaptak. Ezekből kiderül, hogy csak 2017-ben 3154 ingatlanszerzés iránti kérelmet adtak be idegen állampolgárok. A bevándorlás ellen oly vehemensen küzdő, és nemzeti szuverenitásunkat hősiesen védelmező kormány hivatala pedig

összesen 17 – tizenhét – alkalommal utasította vissza, hogy idegenek ingatlant vásárolhassanak hazánkban. Ez az összes kérvény fél százaléka.

A kérdéses esztendőben

44 szíriai

92 török

164 ukrán

312 orosz

331 izraeli

és 1612 kínai

vásárolt ingatlant. Egyébként minden második külföldiek által megvásárolt házat, vagy lakást a távol-keleti országból érkezők vettek meg. Csak a XIII. kerületben 198 lakást vásároltak, de erősen jelen vannak a VI., a VII. és a VIII. kerületben is.

Az ingatlanszerzési sorrend jó néhány egyezést mutat a letelepedési kötvények kiadásának számával. A Transparency International által év elején kikért adatok szerint a Rogán-papírokkal érkező bevándorlók 81 százaléka – 15.754 ember - kínai. Őket követik 1265 fővel az oroszok. A hetedik-nyolcadik helyen a törökök és a szíriaiak állnak, 205, illetve 171 pénzért beengedett migránssal. Ukrajnából 119-en érkeztek.

A történet legbizarrabb fordulata, hogy a kormányhivatal által kiadott információk szerint a XII. kerületben egyetlen ukrán, vagy izraeli állampolgár sem birtokol ingatlant. Ami azért érdekes, mert Alexander Angert és lányának éppen erről a két állampolgárságáról lehet tudni, s a földhivatali tulajdoni lapokon több hegyvidéki luxuslakást is birtokolnak.