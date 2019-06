Már Irán legfőbb vallási vezetőjét bünteti az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságírók jelenlétében írta alá azokat az Irán elleni újabb pénzügyi szankciókat, amelyek Irán legfőbb vallási vezetőjét és több vezetőt érintenek. Az MTI azt írja: szankciókkal sújtották a többi között az iráni Forradalmi Gárda nyolc parancsnokát is.

Az Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Khamenei ajatollah és munkatársai elleni szankciók értelmében sem ő, sem vezető munkatársai nem férhetnek hozzá nemzetközi pénzügyi eszközökhöz, köztük segélyekhez sem.

Az amerikai elnök a rendelet aláírásakor leszögezte, hogy - mint fogalmazott - "mi békés nemzet vagyunk, nem akarunk háborút Iránnal, nem akarunk háborút senkivel". Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is folytatja a nyomásgyakorlást Teheránra. Az újabb szankciókat keményeknek minősítve úgy fogalmazott: "úgy gondolom, mi eddig többször is nagyon visszafogtuk magunkat, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is így teszünk".

A pénzügyminiszter szerint a szankciókat mindenképpen, a drón lelövésétől függetlenül is bevezették volna. Steve Mnuchin ismertette a szankciók részleteit, amellyel több millió dollár értékű iráni vagyont zárolnak, majd felsorolta azok neveit, akiket a rendelet érint. Köztük van az iráni Forradalmi Gárda nyolc parancsnoka is.