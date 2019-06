Szakemberhiány: A kisebb kórházakban nincs elég radiológus, aki működtetné a gépeket

A kisebb egészségügyi intézmények igazgatói csak akkor tudják a radiológusok 24 órás jelenlétét finanszírozni, ha azt fedezetlen költségként is bevállalják - írja a Népszava.

Hiába nő dinamikusan a speciális vizsgálatokhoz szükséges gépek száma országszerte,

a vizsgálatok értékeléséhez, a leletezéshez az intézmények jó része képtelen a radiológusok 24 órás jelenlétét finanszírozni.

A nagyobb kórházakban, ahol sok, az egészségbiztosító által is jól fizetett szakma van, nem jelent problémát a finanszírozásuk. Viszont a kisebb intézmények igazgatói csak akkor tudják mindezt biztosítani, ha azt fedezetlen költségként is bevállalják.

Az elmúlt nyolc évben a komputertomográf (CT) berendezések száma mintegy 60 százalékkal, a mágneses rezonanciás (MR) eszközöké 150 százalékkal nőtt, miközben a radiológusok számában nem történt érdemi változás.

A lap a radiologia.hu adataira hivatkozva azt írja, hogy a szakorvosok száma évek óta 1250 és 1300 között mozog.

Az elmúlt időszakban évente körülbelül ötvenen szereztek szakvizsgát, de nagyjából ugyanennyivel csökkent is az aktív radiológusok száma. A több gép, több vizsgálatot is jelent, a radiológusok munkaterhelése tehát dinamikusan növekszik. Az MR-vizsgálatok jellemzően tervezhető beavatkozások, és akár távolról is megoldható a leletek elkészítése. Ugyanakkor a CT-vizsgálatokat, amelyek egy része hirtelen fellépő probléma miatt szükséges, azonnal el kell végezni és szinte azonnal, legfeljebb fél órán belül leletet is kell produkálni. Az ilyen esetek negyede este nyolc és reggel nyolc óra között vagy hétvégén történik, azaz a gép mellett legalább egy radiológusnak is készenlétben kellene állnia.

A Népszava szerint jelenleg 63 sürgősségi osztály mellett működik CT. A lpnak nyilatkozó szakértő úgy véli, hogy ezek a sürgősségi centrumok ugyan kapnak alapfinanszírozást,

de a normál nyolcórás munkaidőn túli esetek ellátásához szükséges készenléti ügyeletes radiológusra már nem.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy az utóbbi években nőttek az orvosbérek, ennek hatására ugyanis a készenléti ügyeletek díja is jelentősen emelkedett.

Így óránként akár nyolc-tizenkétezer forintot is elkérhet a radiológus. A kicsi és a közepes intézményeknél, amelyekben röntgen és CT is működik, egy átlagos éjszakai műszak alatt körülbelül 100 ezer forintot számolhatnak el a biztosítónak az akutan elvégzett képalkotó vizsgálatokért, miközben a radiológusokra akár 150 ezres költsége is keletkezhet a kórháznak.

A kisebb intézményekben egyre nehezebb előteremteni ezt a bérköltséget. Ahol pedig nem sikerül, ott az ellátónak minimálisan havi 1,5-2,5 millió forinttal nőhet emiatt az adóssága.

Vélhetően ez is oka lehet annak, hogy az egyes kistérségek között CT-diagnosztikában hétszeres, az MR-diagnosztikában pedig 14-szeres is lehet a különbség abban, mennyire könnyen vagy nehezen juthatnak hozzá a vizsgálathoz a betegek.