Siófokon is közös jelölteket állít az ellenzék

A Somogy megyei városban közös sajtótájékoztatón jelentették be az ellenzéki pártok, hogy közös jelöltet indítanak a Fidesz ellen az őszi önkormányzati választáson.

Az LMP, a Momentum, a DK, az MSZP és a Jobbik, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Becsülettel Siófokért Egyesület színeiben induló eddigi független polgármestert, Lengyel Róbertet támogatja.

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) hangsúlyozta: jelöltjeik olyan tisztességes magyar hazafiak, akikre még a fideszes szavazók is bátran szavazhatnak. Hozzátette: Siófokon és Hódmezővásárhelyen is sorra leszavazták a fideszes képviselők a fejlesztéseket.

"A fideszes képviselők nem a városukért dolgoznak, ők a városukból élnek."

Hódmezővásárhely polgármestere szerint, aki "ma a meggazdagodás céljából lép be a politikába, az a Fideszbe lép be".

Mint kiderült, a polgármester személye mellett egyelőre nem hozzák nyilvánosságra a képviselőjelöltek névsorát, még hozzá azért, "mert félünk attól, hogy - ahogyan mindenhol az országban - hogy ha megnevezzük a jelöltjeinket, akkor ők is azt fogják kapni, mint mi: lejáratást, zsarolást, fenyegetést" - mondta Márki-Zay, majd hozzátette: ezek az emberek hősök, olyan emberek, akik nem jobb és baloldaliak, hanem tisztességes hazafiak, olyan emberek, akikre a fideszesek is bátran szavazhatnak.

Varju László (DK) az ellenzék és civilek által támogatott jelöltekről szólva azt mondta: igen bátor emberek, akik a Fidesz rendszerével szembeszállnak. Varju bízik benne, hogy a siófokiak támogatják azt a munkát, amit Lengyel Róbert megkezdett öt évvel ezelőtt. Ugyanakkor hozzátette: ne csak Siófokon legyünk részesei a "szabadság kis szigetének".

"Körbe kell néznünk a megyében, az országban, meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, ahol ez kiterjedtebb lesz."

Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint a fideszes vezetésű településeken valójában nincs polgármester, csak helytartók, hűbérurak, akik nem a lakosságot képviselik a kormánynál, hanem a kormányt képviselik a lakosságnál, akár a lakosság ellenében is. A képviselő szerint szolgaságra, félelemre és pénzügyileg kiszolgáltatott településekre épül a Fidesz rendszere.

"Mindenhol Lengyel Róberteknek kell szembeszállniuk a Fidesszel, minden településen hiteles embereknek kell felvenniük a kesztyűt egy hiteltelen hatalommal szemben. Ők pedig mind számíthatnak a Jobbik támogatására"

- mondta.

Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője arról beszélt: meg kell védeni a Balatont, mint nemzeti kincset. Emlékeztetett: a Fidesz egyre több területet sajátít ki, a saját holdudvarának játszik át. Hangsúlyozta: "a Fidesz leváltása csak az első lépés, de ugyanilyen fontos, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyek az emberek mindennapi életében az életminőséget és a jó közérzetet biztosítják. Az LMP ezért támogatja Lengyel Róbertet."

"Lengyel Róbert nemcsak arról híres, hogy ember tud maradni, hanem arról is, hogy kérlelhetetlen ellenfele a korrupciónak"

- mondta Harangozó Tamás, az MSZP képviselője. Hozzátette: nemcsak a polgármesternek kell nyernie most ősszel, hanem a mögötte álló, vele együtt dolgozó Becsülettel Siófokért Egyesület jelöltjeinek is, hogy megadják az erőt ahhoz, hogy Lengyel Róbert olyan irányba vihesse ezt a várost, hogy minden siófokiért közösen ki tudjanak állni".

Buzinkay György (Momentum) felhívta a figyelmet arra, hogy 2014-ben Siófok és Lengyel Róbert szimbóluma volt annak, hogy bár ellenzéki polgármestere lett a városnak, a képviselő-testületben mégsem lett többség, egyszerűen azért, mert nem fogott össze az ellenzék.

"Van egy rossz hírem a fideszeseknek, idén ez nem így lesz"

- mondta. Értékelése szerint az ellenzék győzni fog ősszel, ezáltal Siófok immáron egy pozitív szimbólum lesz.

Lengyel Róbert: "Engem nem tudtak megtörni, s nem felejtettem el, hogy honnan jöttem"

"Elindulok azokért a siófokiakért, akik az elmúlt években megtapasztalt gyűlölködésre és szétszakítottságra nemet akarnak mondani, elindulok azokért, akiknek elegük van abból, hogy a nagypolitika ocsmány nyúlványai már a mi városunkat is pókháló módjára behálózták" - mondta a város polgármestere, aki hozzátette: azokért is kiáll, akik féltik a várost és féltik a Balatont a terjeszkedő oligarcháktól is.

Lengyel emellett megköszönte Márki-Zay Péter és az ellenzéki pártok támogatását, egyben örömét fejezte ki atekintetben, hogy "nem magányos harcosként lépek a tatamira". Bejelentette: mind a nyolc egyéni választókerületben megvannak a Becsülettel Siófokért Egyesület jelöltjei is.

Emlékeztetett, a helyi és megyei sajtó a Fidesz kezében van, így további támadásokra számít, akár a kormányzati sajtótól, akár a közösségi médiában, ráadásul az eddig is bőséges kasszával rendelkező politikai ellenfelei a helyi vállalkozók és pénzemberek egy részére is számíthat.

Ezzel szemben az ő pénzügyi forrásai meglehetősen szerények, de mint mondta: "amink van, az a kevés, ami lesz, az az utolsó fillérig tisztességes módon és egy tisztességes kampányra fog elmenni".

Értékelése szerint az sem könnyíti meg a dolgát, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, Németh Zsolt nyíltan elkezdett a Fidesz mellett kampányolni, de mint mondta: "van ebben a városban jó néhány száz tisztességes cigány ember, akik a szavazófülke magányában végiggondolhatják, kitől mit várhatnak az elkövetkezendő években. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják közülük a nevem mellé húzni az X-et, feltéve, ha hagyják nekik."

Lengyel Róbert emlékeztetett: lesznek kamu ellenzéki jelöltek is, ám - ahogy fogalmazott - az emberek nem hülyék, átlátnak a szitán, tisztában vannak azzal, hogy az ilyen jellegű jelöltek semmi mást nem akarnak, mint a jelenlegi hatalommal nem együtt gondolkodó szavazóbázist megosztani.

Ugyanakkor hozzátette: "az elmúlt öt évben bebizonyítottam, hogy engem tényleg nem lehet megvenni, nincs az a pénz, amit ha felajánlanának, azt mondanám, hogy akkor eladom a lelkem".

Mint mondta:

"Engem nem tudtak megtörni, s nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Ez az én ajánlólevelem, ezt tudom nyújtani a Siófokiaknak."

Bejelentette, hogy a Becsülettel Siófokért Egyesület hamarosan részletes programot is nyilvánosságra hoz, amire egy "városát szerető siófoki ember nem fogja tudni azt mondani, hogy nem egy támogatható program" - zárta beszédét Lengyel Róbert.

(Képek: Béli Balázs/Alfahir.hu)