A kormány felülvizsgálja a külföldről behozott szennyvíziszap-bizniszt

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ígéretet tett a jobbikos Varga-Damm Andreának az Országgyűlés hétfői ülésnapján arra, hogy felülvizsgálják a külföldről importált szennyvíziszap-feldolgozást.

Varga-Damm Andrea hétfőn azonnali kérdésben várt magyarázatot Orbán Viktor miniszterelnöktől a parlamentben arra, hogy miért hoznak Magyarországra sok ezer tonna szennyvíziszapot külföldről. A jobbikos politikus élesen bírálta, hogy miközben a magyar kormány nemzeti politikát kíván folytatni, közben Európa szemétlerakójává válik, ahová még az emberi ürüléket is le lehet passzolni.

Orbán Viktor helyett Semjén Zsolt válaszolt: a kormányfő-helyettes komoly dolognak nevezte az ügyet, majd arról beszélt, hogy bár a hazai és az uniós szabályozás is szigorú, a gyakorlat olyan problémákat hozott felszínre, melyekkel valóban kezdeni kell valamit, így

ígéretet tett a jobbikos képviselőnek arra, hogy az iszapbizniszt felül fogják vizsgálni.

Semjén úgy fogalmazott,

„Semmiképpen sem tartjuk megengedhetőnek, hogy bárki Európa szeméttelepeként, vagy Európa hulladékhasznosító műhelyeként gondoljon Magyarországra, ezért a hazai ágazati jogszabályokat, valamint a hazai stratégiai terveket felül fogjuk vizsgálni”

Mint arról lapunk is beszámolt, százával érkeznek Horvátországból a kamionok Székesfehérvár mellé, a rakományuk pedig nem más, mint a horvát szennyvízből készült iszap. Ezt a bűzös anyagot szagolják a telepek közelében élő lakosok, ráadásul nem csak itt: többek között Inotára is mennek a szállítmányok, valamint Pápa-Tapolcafőre is jutott a külföldről érkező szennyvíziszapból, s úgy tudni, a horváton túl szerb, szlovén, de még olasz iszap is érkezik hazánkba.

Riport a fehérvári lerakóról:

Varga-Damm Andrea egyébként felszólalásában arról beszélt, szerinte a kormánypárti képviselők sem értenek egyet az import fekália feldolgozásával, csak nyomkodják a gombokat, mert valamikor, valamire leszerződtek. „Meddig mérgezik még Magyarországot?” – kérdezte végül a képviselőket.