Kósa Lajos testvérének fél éve alapított cége máris 500 milliós állami hitelt kapott

Kósa Lajos édesanyja után testvére, Kósa Karolina Éva is vállalkozásba kezdett és láss csodát, akárcsak egykor a mamát, most Kósa testvérét is megtámogatta kicsit az állam.

A tavaly novemberben ötmillió forintos jegyzett tőkével létrehozott Bászna Gabona Kft. máris 500 millió forint hitelhez jutott a teljes mértékben állami tulajdonban álló Magyar Fejlesztési Bankhoz tartozó cégtől, hogy megvalósítson egy mátészalkai nagyberuházást

– írja a 24.hu.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásából kiderül, hogy a beruházás során Mátészalka határában egy terménykezelő és -szárító rendszert fognak létrehozni, a tervek szerint 1-3 hónapon belül.

A cégben Kósa testvérén kívül ugyanannak a mátészalkai vállalkozó testvérpárnak van tulajdonrésze, akik a politikus édesanyja mellett kisebbségi tulajdonosok voltak az ominózus sertéstenyésztő cégben. A cég korábban 123 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert egy sertéstelepek korszerűsítését támogató pályázaton és luxus BMW-ket lízingelt, köztük épp egy olyan motort, mint amilyennel Kósa Lajos megjelent a Fidesz korábbi kihelyezett frakcióülésén.