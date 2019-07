Orbán üzent Amerikának: "ránk lehet számítani, a tárgyalótermekben és a harcmezőn is"

Orbán Viktor is részt vett az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége által július 4., a függetlenség napja alkalmából rendezett fogadáson, melyet idén a Budapesti Kongresszusi Központban tartottak.

A 444 beszámolója szerint a magyar miniszterelnök beszédében emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok megalakulása óta nagyon hullámzó volt a két ország kapcsolata, attól függően, hogy közös értékeket vallottak-e vezetőik.

Orbán Viktor szerint természetesen most közösek a két ország értékei:

a hazafiasság,

a férfiak és nők egyenlőségének elismerése, illetve hogy

a "család, mint a társadalom alapja, amely apából, anyából és gyerekekből áll".

Közös feladatnak nevezte "a világ jelenleg legüldözöttebb vallásának" a kereszténységnek a védelmét is. Orbán szerint a történelem arra tanít minket Közép-Európában, hogy a Kelet és Nyugat közti konfliktusokon mi csak veszíthetünk. Ezért a NATO-ban, a világ legerősebb szövetségében

"ránk lehet számítani, a tárgyalótermekben és a harcmezőn is".

A portál szerint David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete bevezetőjében tökéletes partnernek es remek barátnak nevezte Orbán Viktort.

Az eseményen fellépett a világhírű kanadai-amerikai énekes-dalszerző Paul Anka is, aki Orbán Viktor asztalánál is énekelte világslágereit, például a You Are My Destinyt ("Te vagy a végzetem"). Az erről készült közös fotót Orbán Viktor meg is osztotta Facebook-oldalán (lásd: borítóképünket).