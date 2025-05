Kész, vége, ennyi volt a béketerveknek?

Az Egyesült Államok a jövőben nem vállal közvetítő szerepet az orosz–ukrán béketárgyalásokban – közölte május 1-jén Tammy Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Mint fogalmazott:

„Nem fogjuk körberepkedni a világot, hogy közvetítsünk a felek között.”

Bruce azt mondta, Washington „nem lesz közvetítő”, egyben beszélt arról, hogy

Donald Trump elnök csalódott, amiért Kijev és Moszkva sem tesz olyan lépéseket, amelyek közelebb vinnének a megoldáshoz.

A szóvivő úgy látja, eljött az idő végre, hogy a felek nyíltan beszéljenek arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, és miként zárnák le a konfliktust. A szóvivő ezzel együtt leszögezte azt is, hogy az Egyesült Államok nem old fel egyetlen jelenleg is érvényben lévő szankciót Oroszországgal szemben.

Bruce végül Marco Rubio álláspontját ismertette: az amerikai külügyminiszter úgy határozott, hogy az Egyesült Államok változtat a szerepén és a hozzáállásán, és bár ígérete szerint a jövőben is mindent megtesznek majd a békéért, közvetíteni nem fognak Moszkva és Kijev között.