Az orosz hadsereg ismét civil célpontokat támadott

Oroszország pénteken késő este tömeges dróntámadást indított Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv ellen, amely egy magasházba csapódott, tüzeket okozott és 46 embert sebesített meg – közölték ukrán illetékesek. A város négy központi kerületében 12 helyszínen mértek csapást – írta Ihor Tyerekov polgármester a Telegramon. Volodimir Zelenszkij elítélte a támadásokat, azt mondta, hogy több tucat drónnal támadtak, és újabb felhívást intézett Ukrajna légvédelmi képességének megerősítésére. „Nem voltak és nem is lehettek katonai célpontok” – mondta az ukrán elnök a Telegramon. „Oroszország lakásokat támad, amikor az ukránok az otthonukban vannak, amikor a gyermekeiket lefektetik”.

Tyerekov azt mondta, hogy az ország északkeleti határától 30 kilométerre fekvő városban egy házat is eltaláltak, és egy 11 éves gyermek is a sérültek között van. A sérültek száma emelkedhet – mondta Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója. A támadások órákkal azután következtek be, hogy a déli Zaporizzsja városát ért orosz csapások több mint 20 embert megsebesítettek.

(via The Guardian)