A Hurrá, nyaralunk! tábor a legszegényebbeknek varázsolja szebbé egy-egy hetét

Törökszentmiklóson rendezték meg a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány Hurrá, nyaralunk! elnevezésű családi táborsorozatának tizenharmadik rendezvényét. Az árnyat adó fák alatt levő kemping a nyugalom szigete, ahol a nehéz anyagi helyzetben levő családok számára luxusnak számító kikapcsolódásra lehetőségük van. A pihenést a szervezők különféle programokkal teszik még feledhetetlenebbé. Helyszíni riportunk.

Négy év alatt már a tizenharmadik családi üdültetést szervezte meg a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány, most első alkalommal a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Törökszentmiklós adott otthont nyolc nehéz anyagi helyzetben levő család harminckét tagjának a kikapcsolódásra. Ezt szó szerint kell érteni, ugyanis a városi kempingbe érve, mely otthont adott a rendezvénynek az első, amit megtapasztaltunk, az a végtelen nyugalom. Az árnyas fák alatt elhelyezkedő faházak mintha csak részei lennének a természetnek, az erdő pedig a legforróbb kánikulát is elviselhető nyárrá varázsolja.

Nagyon nyugodt környezetben, csodálatosan zöld területen vagyunk a kempingben, és a strand is hozzátartozik, ennek a gyerekek kifejezetten örülnek – nyilatkozta lapunknak Kiss Gabriella, a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány főtitkára.

Tegnap ki kellett varázsolni őket a vízből

– számolt be élményeiről.

Valóban remek ötlet volt tehát a jótékonysági alapítványnak a várossal szerződnie a Hurrá, nyaralunk! elnevezésű üdültetésre.

Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Törökszentmiklóst választották a program helyszínéül – mondta Révi Attila, a város alpolgármestere. Mint ismertette, nagy örömmel fogadták a felkérést, és keresni kezdték azokat a lehetőségeket, hogy plusz élményt adjanak a családoknak, amivel hazatérve talán többek lesznek ők is. Így esett a választásunk a törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kempingre – közölte Révi.

Révi Attila (jobbra) és a város nagy örömmel fogadta a felkérést Béli Balázs

A vendégül látott családokat az alpolgármester szerda délelőtt városnézésen kalauzolta, odaérkezésünkkor pedig épp kézműves foglalkozás kezdődött a családok, különösen az alkotni vágyó gyermekek nagy örömére. A Hurrá, nyaralunk! tábor ugyanis négy évvel ezelőtt rászoruló családok gyermekeinek üdültetéseként indult, de ezen ma már

fiúk, lányok, felnőttek, fiatalok, idősebbek vegyesen vesznek részt

– ezt már Baráth Zsolt főszervező közölte érdeklődésünkre. Elárulta, a hétfőtől vasárnapig tartó időszakban az első este találkoznak először a családok és a szervezők is. Ekkor még az ország különböző részeiről érkezők egymásnak teljesen idegenek, de

vasárnap úgy szoktunk távozni, hogy nagyon jól ismerjük egymást, szinte már évtizedek óta

– mondta a szociálpedagógus végzettségű szervező. A keddi nap szól egymás megismeréséről, és a családokat egy közösségépítő folyamatba integrálják, ami aztán a hét második felére hozza meg a gyümölcsét. A Baráth és segítői által szervezett programok, mint például az általunk is épp elcsípett

kézműves foglalkozás mellett a táncház, a karaokee-est, a sportprogramok

stb. mind ezt a célt szolgálják. És természetesen nem maradhat el a szombati búcsúeste tábortűzzel, szalonnasütéssel, így a résztvevők a lehető legmagasabb szintű élményeket szerzik.

Az üdültetésen fiúk, lányok, felnőttek, fiatalok, idősebbek vegyesen vesznek részt Béli Balázs

Bár a kormányzati propaganda igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy az országban minden szép és jó, azért

továbbra is vannak családok, akiknek anyagi lehetőségei nem engedik meg a családi nyaralást.

A Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány őket karolja fel országszerte, és biztosítja az élményekkel teli vakációt. Az alapítvány az utazástól kezdve a szálláson és az ellátáson keresztül a progamokig mindent kifizet nekik, mint Baráth Zsolt elmondta,

a családoknak semmi nem kerül pénzbe, csak a fagyi, a kóla meg az apukáknak a sör!

Az alapítvány segítségével az elmúlt négy évben több mint száz család több mint ezer tagjának „varázsolták szebbé egy-egy hetét, nyarát” – árulta el kérdésünkre Kiss Gabriella. Hozzátette, nem csak üdültetéssel foglalkoznak, több projektjük is fut. Adventkor is adományoznak nehezebb anyagi helyzetben levő családoknak, ezek is alkalmanként több mint száz családot érintenek. Évente Mikulás-partit is szerveznek, ahová azokat a gyerekeket hívják meg, akikkel az év során valamilyen formában kapcsolatba kerültek. Emellett az év során is fordulnak hozzájuk támogatásért, előfordul, hogy haláleset miatt kiesik a családból a kenyérkereső, máskor a lakhatásban kérnek tőlük segítséget, sokszor pedig valamely családtag gyógykezeléséhez kell segítséget nyújtaniuk.

Kiss Gabriella (középen) sok időt tölt a gyerekekkel Béli Balázs

Egyik ilyen kisfiú Nyirö Lázárka, akinél háromévesen agydaganatot diagnosztizáltak, azóta kezelésekre és vizsgálatokra járnak. A gyermek szülei emiatt elveszítették munkájukat, a családi pótlékból és az ápolási díjból élnek. A Heves megyei Boconádról érkezett Nyirö család már második alkalommal kapott lehetőséget nyaralásra az alapítvány jóvoltából. Lázárka édesapja, Nyirö Sándor elárulta, szívesen fogadták azt a lehetőséget, hogy eljöjjenek üdülni, mert nagyon jó a társaság, az ételek, a foglalkozások. Mint fogalmazott,

önerőből az ilyen luxust nem tudnák maguknak megengedni.

A nagycsaládos Kabályék Kabáról érkeztek. A családfő csak a közmunkaprogramban talált állást, így

eddig nem volt lehetőségük családostól nyaralni.

Ezért örömmel vették azt a felajánlást, hogy a családdal együtt nyaralhatnak.

Őcsényből érkeztek Törökszentmiklósra Révészék. Ők is úgy vélik, az övékhez hasonló nagy családoknak nagyon kevés lehetőségük van együtt nyaralni. Mint a férj, Révész János mondta, eleinte idegenek voltak egymásnak az emberek, de azután a harmadik napra már összebarátkoztak,

így egyre jobb a buli.

Az alapítvány adományokból tartja el magát – ismertette Kiss Gabriella. Fő bevételük a Jobbik képviselőinek adománya, mely a tiszteletdíjuk tíz százaléka, illetve folyamatosan pályáznak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz is. Emellett tavaly óta a személyi jövedelemadó 1 százalékát is fel lehet ajánlani a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítványnak. Tavaly több mint félezer adózótól 2 millió forint felajánlás érkezett.

Ezúton is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ránk gondolnak ilyenkor

– húzta alá az alapítvány főtitkára.

A nyugalom szigetéről, a kempingből ezután a zsivajba, vagyis az annak tőszomszédságában levő strandra néztünk el. Elekék, akik a fővárosból érkeztek, gyerekeikkel éppen a fürdőzés örömeinek hódoltak. A kis Dóra számára a strand és a csokifagyi az üdülés legnagyobb élménye, míg testvére, Dominik számára a vízben lenni a legnagyobb öröm. És bár a vakációban az az egyik legfontosabb, hogy nem kell iskolába menni, mindketten azt mondták, sajnálják, hogy nincs suli, mert az is jó! Nocsak, van még tudásra szomjazó magyar ifjúság!

Jaj, úgy élvezem én a strandot! Béli Balázs

A Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány következő, tizennegyedik családi táborát augusztusban rendezik Tiszavasváriban.

Az N1 TV törökszentmiklósi táborban készült videós riportját itt tekinthetik meg: