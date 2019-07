"A Jobbik az egyetlen közösség, ami le akarja bontani a NER-t, így nem hátrálok meg”

Tagadhatatlan Vona Gábor szerepe a közösségünkben

- méltatta az egykori pártelnököt Stummer János a Jobbik Ifjúsági Tagozatának IX. nyári táborán.

A kerekasztal-beszélgetésen a párt országgyűlési képviselői, Potocskáné Körösi Anita, Lukács László és Stummer János vitatták meg a párt elmúlt éveinek folyamatait és próbáltak választ találni a jövőbeli irányra, amit már az IT növendékei vihetnek tovább.

Stummer János szerint a Jobbik előtt álló legnagyobb feladat nem az önkormányzati választás, hanem az, hogy az utána következő 2,5 fél évben milyen irányba mozdul el a párt és mennyire sikerül átvinniük víziójukat az emberekhez.

Lukács László erre példaként hozta a béruniós kezdeményezést, ami bár egy mindenkit érintő szociális kérdés és jól illett a Jobbik centrumpárti törekvéseibe, mégsem sikerült lefordítaniuk úgy, hogy azt minden ember magáénak érezze. Az Európai Parlamenti választások során pedig már a Demokratikus Koalíció kommunikálta az ötletet és olyan jól futtatták, hogy a DK-soknak azóta meggyőződésük, az Dobrev Klára szüleménye. Talán éppen a hatékony kommunikáció miatt lehet az is, hogy az IDEA kutatóintézet felmérése szerint még a jobbikos tábor egy része is Dobrevet látta a legaktívabbnak a kampányban, miközben Gyöngyösi Márton legalább annyit járta az országot.

Stummer úgy véli, ahhoz, hogy megértsük az európai választásokon való rossz szereplést 2016-ig kell visszanyúlni, ekkor történt ugyanis, hogy Vona Gábor rájött, ha nem lép ki az addigi szerepkörből, akkor csak a Fideszt fogja hatalomban tartani.

"Ennek eredményeként azonban össztűz zúdult ránk, ráadásul voltak, akik a hídépítés során nem jöttek velünk, hanem a parton maradtak."

Stummer a Mi Hazánkat a parton maradók táborának látja, akiket a Fidesz jobbszélre húzódásával gyarmatosított, így már csak annak szatellit pártjaként tudnak működni.

Potocskáné Kőrösi Anita arról mesélt, hogy ő is másfél év után jutott el arra a szintre, hogy ne foglalkozzon a közösségi médiában való mocskolódásokkal.

„Minden arra megy ki, hogy meghátráljunk, de én hiszek abban, hogy a Jobbik az egyetlen közösség, ami le akarja bontani a NER-t, így nem hátrálok meg”

-mondta és ezt javasolta a közönségben ülő fiataloknak is.

Stummer hangsúlyozta, hogy a fiatalokra azért is nagy szükség van, mert régi emberekkel nem lehet új politikát építeni, márpedig a Jobbiknak most új politikára van szüksége, és ehhez kapcsolódva még egy arculatváltás is elképzelhető.

Bejelentette továbbá azt is, hogy az akarattal rendelkező fiataloknak hamarosan ösztöndíjprogramot hirdetnek, amit a nemrég elhunyt Szigeti Tóth János neve fog fémjelezni.