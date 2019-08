Kétéves közlekedési káosz jöhet Budapesten: összecsúszhat a 3-as metró és a Lánchíd felújítása

Összecsúszhat a Lánchíd és a Váralagút lassan két évtizede halogatott rekonstrukciója a 3-as metró középső szakaszának felújításával. Így egyszerre kellene pótolni a lezárt Lánchidat és a metrót - írja az Mfor.

A gazdasági portálnak egy névtelenséget kérő, a Lánchíd és a Váralagút felújítására rálátó, névtelenséget kérő forrás elmondta:

tarthatatlan a beruházás kormányhatározatban rögzített 18 hónapos határideje.

Állítólag Orbán Viktorral még nem merték közölni a hírt az illetékesek, ahogy azt sem, hogy valószínűleg a híd járdájának kiszélesítéséről is le kell mondani.

A szakértő így is

legkevesebb két évre teszi a hídrekonstrukció forgalomkorlátozással együtt járó idejét, ám még ehhez is arra lenne szükség, hogy a kivitelezők éjjel-nappal és hétvégén is dolgozzanak, aminek nyilván semmi realitása.

Ettől persze a BKK és a munkálatokat végző cégek az Mfor szerint még alá fogják írni a másfél éves határidőről szóló megállapodást.

A csúszást és a többletköltségeket valószínűleg itt is az "előre nem látott kivitelezési akadályokra" fogják majd, akár csak a Margit híd 9 felújításához kapcsolódó 9 hónapos késés és az 5 milliárd helyett 32 milliárd forintos végösszeg esetében.

De akkor miért vág bele mégis a fővárosi önkormányzat és a felújítás lebonyolításával megbízott BKK a reménytelenül elhúzódó projektbe? Egyszerű:

attól tartottak, hogy a kormány elvonja a korábban a híd rekonstrukciójára odaítélt 7 milliárd forintos támogatást, a fővárosi önkormányzat pedig képtelen lenne egyedül állni a cechet.

A kormány végül így is nagyjából egymilliárddal kurtította meg a költségvetést, amit a fővárosnak a hídhoz kapcsolódó közterületek felújítására és a Vigadó előtti rakpart lefedésére kellett volna költenie. A rakpart lefedésének és a József Attila utca felújítási terveinek elkészítése azonban időközben csak opcionális lehetőséggé szelídült, így nem biztos, hogy a budapesti önkormányzat megkapja az erre szánt pénzt.

Ezért nem lesz szélesebb a járda

A Lánchíd egyébként szűkös, cseppet sem gyalogos-, és pláne nem biciklisbarát járdáját amúgy azért nem szélesítik ki, mert a híd műszaki jellemzői és az ehhez kapcsolódó többletköltségek nem teszik lehetővé. A szakemberek szerint ugyanis

bővítés esetén a tartóláncokat jelentősen meg kellene erősíteni, ami több pluszmunkával és jelentős többletkiadással járna.

Ehhez képest még a teljes állami támogatás megvonása is kisebb kockázatnak tűnt Tarlósék számára. Végül a kormány is elfogadta a szakmai érveket, így a felújítás után is a mostani 2,2 méteren szerencsétlenkedhetnek azok a gyalogosok és biciklisek, akik át akarnak kelni a hídon.

Az Mfor felidézi, hogy a felújítási munkák határidejével kapcsolatban Tarlós István idén júniusban úgy nyilatkozott, hogy

"a 18 hónap konkrétan a híd felújítására hangzott el, a híd környezetének megújításával együtt nagyjából két év lesz".

A BKK portálnak adott válaszából, illetve a közbeszerzési dokumentációban közzétett szerződéstervezetből az is kiderül, hogy a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának felújítását 30 hónapon belül kell elvégezni. Ugyanennyi idő áll a Várhegy alagút felújítóinak rendelkezésére is. A két felújítás kivitelezőinek pedig - ha nem egy cégről lesz majd szó - mindenképp együtt kell működnie, ám a felújítás a munkák teljes összehangolása esetén is

több mint 2 évet vesz majd igénybe.

A terrorelhárítás is beleszól a munkálatokba

A Clark Ádám és a Széchenyi István tér, valamint a József Attila utca átalakítására egyelőre nincsenek kész tervek, ezekre egy július elején megjelent tenderben keresnek tervezőt. A tervkészítés határideje 300 nap, az engedélyek beszerzése és a szükséges döntések szintén hónapokat vehetnek igénybe, ezt követheti a kiviteli tender kiírása és csak ezután kezdődhet a munka. Így könnyen lehet, hogy

mire átadják a felújított hidat, pont akkorra zárják majd le a két oldalán lévő tereket.

Külön kérdés az alagút közepén induló szupertitkos lifttel, külön víztározóval ellátott alagút felújításának ideje is, ezt ugyanis nem a BKK, hanem a Terrorelhárítási Központ (TEK) szervezi. A BKK csak a felvonuláshoz szükséges útvonalat biztosítja. De a BKK egyelőre azt sem tudja, hogy mikor vonul fel a TEK.

A Lánchíd felújítása egyébként a BKK ütemterve szerint 2019 őszén kezdődne, de erre elég kevés az esély.

Szűkre szabott anyagi lehetőségek

A portál szerint a Fővárosi Közgyűlés május végén 23,4 milliárd forintban határozta meg a Lánchíd, az alagút és a pesti villamos-közúti aluljáró felújításának költségkeretét. A kapcsolódó köztérfelújítások kivitelezésére – tekintettel arra, hogy a felújítás tervezése csak ezután kezdődik meg – még költségbecslés sincs, nemhogy forrás.

A híd és a kapcsolódó műtárgyak felújítására 6 milliárdot ad az állam, 14,7 milliárd forintot tesz ki az EIB (Európai Beruházási Bank) hitele és csak a többit teszi bele a főváros. A legtöbbet – 11,6 milliárdot – jövőre fizetnének ki. Nagy mozgástere nincs a fővárosnak, a cikk szerint a 23,4 milliárd pedig meglehetősen kevésnek tűnik. A közbeszerzésre várhatóan nem lesz sok jelentkező, hiszen a kiírás szerint minimum 10 milliárd forintos árbevételt, hídépítésből legalább 8 milliárdot vár el a BKK a jelentkezőktől.

Így jó eséllyel

csak a Strabag, a Swietelsky, a Duna Aszfalt és a Hídépítő-csoport tud majd pályázni.

Emiatt érhet össze a két legnagyobb szabású budapesti beruházás

Az időbeli csúszás veszélye amiatt csak tovább nő, mivel

a Strabag és a Swietelsky többek között a 3-as metró felújításán is dolgozik, és már ott sem tudnak több műszakra elegendő munkást felvonultatni, még úgy sem, hogy Ukrajnából importálják az embereket.

A portál szerint az sem zárható ki, hogy Mészáros Lőrinc valamelyik cége is feltűnik majd a munkálatok környékén, ami szintén nem kedvezne az időtényezőnek, hiszen Orbán Viktor két lábon járó malacperselye is számtalan egyéb projektben működik közre, ami további munkaerő- és erőforrás-deficitet vetít előre.

A további részletek ITT olvashatók.