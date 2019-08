"A hírhajhászás érdekében sokan próbálnak leírni" - mondta a közokirat-hamisításon ért olimpikon

A hvg.hu derítette ki, hogy Bor Barnát, a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes olimpikon cselgáncsozót hamis nyelvvizsgával érték tetten a Pécsi Tudományegyetemen.

Az ügyészség összefoglalója így szól az esetről:

Közokirat-hamisítás akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, de a sportoló elismerte bűnösségét, büntetlen előéletű és többször is próbálkozott nyelvvizsgával, ezért a lap információi szerint megússza pénzbüntetéssel.

A hvg.hu fel is hívta, de nem nagyon akart nyilatkozni, először azt mondta, hogy vezet és többet nem vette fel a telefont, később, másik számról próbálkozva már igen, ekkor viszont azt állította, hogy most hall először az esetről, arra a kérdésre pedig, hogy hol és mikor tett sikeres nyelvvizsgát visszakérdezett:

A Nemzeti Sportnak viszont már sokkal nyitottabban beszélt az ügyről:

Bor vállalja is a felelősséget, de szerinte a "hírhajhászás" miatt megpróbálják leírni:

"De emberek vagyunk, s hibázunk, és én most vállalom is a hibámért a felelősséget. A végzést megkaptam az ügyészségtől, a pénzbírságot befizetem, valóban nem szép történet, de az én ügyem. Most a hírhajhászás érdekében sokan próbálnak leírni, úgy fogalmaznak egyesek, akik nem is ismerik a pályafutásom, hogy így nem lehetek példakép. Pedig sportolóként mindig becsülettel képviseltem az országot, rengeteget adtam a magyar dzsúdónak, a magyar sportnak, és ettől az esettől függetlenül én ugyanaz a Bor Barna vagyok. Az az ember, aki eddig is voltam, aki szereti a cselgáncsot, a munkáját, aki az edzőteremben tudásával, hozzáállásával igenis példát mutat a gyerekeknek. Azt hiszem, sok ezerszer fontosabb probléma van a világban, amivel foglalkozni lehetne. Ezt a bajt én főztem magamnak, nekem is kell megenni, nekem kell szembenéznem a saját rossz döntésemmel. Sajnálom, hogy így történt, tanultam belőle, ennél többet nem tudok hozzátenni.”