"Chicagónak indult, de Barcs lett belőle" - a város, amelyről már rég lemondott a kormány

Jól mutatja a dél-somogyi Barcs helyzete, hogy miért nem kellett volna leszavazni a Jobbik bérfelzárkóztatási javaslatát Jakab Péter szerint. A Jobbik frakcióvezetője párttársa, Ander Balázs meghívására érkezett a városba, amely népessége jelentős részét elvesztette a 9 évnyi Fidesz-kormányzás alatt. A fideszes polgármestert eltiltotta pártja az újraindulástól, amiért igényeket közvetített a térség kormánypárti országgyűlési képviselője felé. Barcson nemcsak a munkalehetőség kevesebb, a fizetések is botrányosan alacsonyak, annak viszont mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, aki paprikás krumplira vágyik.

164 forint. A fővárosi árakhoz képest ennyivel kell többet fizetni a Somogy megyei Barcson egy viszonylag egyszerű paprikás krumpli hozzávalóiért. Elsőre nem tűnik nagynak a különbség, azonban, ha a két térség átlagfizetéseit összevetjük, akkor gyorsan bizonyossá válik, hogy a különbözet sokkal nagyobb, mint amilyennek elsőre tűnik.

Jakab Péter pár napja készített egy videót, amint az egyik budapesti szupermarketben válogatja össze a paprikás krumpli hozzávalóit. A gyors és egyszerű ételt el is készíti, majd a felvétel végén azt kéri oldala követőitől, hogy írják meg, hogy ők mennyiért tudják ugyanezekkel az alapanyagokkal elkészíteni.

Ilyen kevés hagymából hogyan lehet tisztességes paprikás krumplit csinálni?

- hangzik el a kérdés az egyik barcsi boltban, ahol a Jobbik frakcióvezetője a pár nappal korábban vásárolt hozzávalók listáját böngészi. Lelkiismeretesen kiméri a zöldségeket, majdhogynem grammra pontosan ugyanannyit tesz a kosárba, mint a fővárosi boltban.

Nem ez a lényeg, hiszen a paprikás krumplit mindenki máshogy szereti, mindenkinek megvan az a kis plusz, amivel kiegészíti az alap receptet. Az itteni vásárlással viszont kiderül, hogy az itt élőknek mennyivel kell jobban vagy kevésbé a pénztárcájukba nyúlni, hogy jóllakhassanak.

- válaszolja az érdeklődőnek a politikus, mielőtt a húspultnál sorra kerülne. Virsliből ugyanúgy a legolcsóbb kerül a kosárba, ahogy az előző vásárlásnál is.

A kasszánál sorra húzzák le a lemért hozzávalókat, a zöldségek valamivel olcsóbban is kijönnek, mint a fővárosban, viszont az utolsóként lecsippantott virsli jelentősen megdobja a végösszeget. 1117 forint egy 5 személyes, Jakab Péter-féle paprikás krumpli Barcson, 164-gyel több, mint Budapesten. A hús nélküli lecsó lehet, hogy kevesebből kijött volna, a somogyi városban a legolcsóbb virsli kilója 1899 forint, a fővárosban viszont 1119-ért is lehetett kapni a hústermékből.

"Chicagónak indult, de Barcs lett belőle"

Jakab Pétert párttársa, Ander Balázs hívta le szülővárosába. A Jobbik alelnöke gyermeki lelkesedéssel beszél, ha Barcsról kérdezik, előjön belőle a történelemtanár. Merthogy 2003-tól egészen 2014-es megválasztásáig a helyi szakiskolában tanított történelmet.

A XIX. században a Dráva miatt a térség kereskedelmi központja volt, két és félszer annyi árut mozgattak meg akkor, mint most a százezres Eszéken. Előbb volt kőszínház, mint a megyeszékhelyen, Kaposváron. Aztán az I. világháború és az azt követő trianoni diktátum megállította a fejlődést, az elcsatolt területek miatt Barcs egy csapásra vált kereskedelmi központból határmenti, elzárt kisvárossá. A II. világháború veszteségei tovább rontottak a település helyzetén, és a rendszerváltás után sem sikerült megtartani a kommunizmus alatt létrehozott ipari létesítményeket.

Az utolsó kilenc évben csak itt a városból eltűnt a lakók 10%-a. Egész egyszerűen nem talál itt a fiatalság és mostmár a középkorúak és az idősebbek sem normális megélhetést.

Jakab Péter és Ander Balázs Barcson

Azt, hogy hova tűnik a lakosság, nem tudni, hiszen nem mérik, hogy a helyiek csak országon belül vagy kívül telepednek le. Ander személyes példát is hoz,

említhetném kettő sógoromat, akik szintén kint vannak Németországban és regisztráció szerint még mindig itt laknak, holott csak 3-4 hetet töltenek Magyarországon. A valós adat az ilyen esetek miatt a hivatalosnál sokkal magasabb lehet.

Nem véletlen, a környék legnagyobb foglalkoztatóinál folyamatos a munkaerőhiány, nettó 130-150 ezres fizetésért nem találnak szakembert a helyiek szerint. Sokan vannak közmunkán, de van olyan üzlet, ahol 3500 forintot kapnak egy tíz órás műszakért, ami 70 ezres havi fizetésnek felel meg.

Tudják, hogy nagy a baj, de egy kormánypárti polgármester nem meri a helyi pártvezető elé tárni, mert az ő rendszerükben az önkormányzatiság egyenlő azzal, hogy a polgármester keresztültapossa Orbán Viktor akaratát a helyieken. Ezért veszett össze a város mostani, fideszes polgármestere a helyi országgyűlési képviselővel és ezért nem hagyják indulni, mert az asztalra csapott a helyiek érdekében - a hírek szerint.

A Fidesz lemondott a térségről

Az elmúlt 150 évben nem volt olyan alacsony a járás népességszáma, mint most - a 37 ezres csúcshoz képest most 23 ezren élnek Barcson és a környező falvakban. Ander Balázs szerint Dél-Somogy megérdemelné, hogy megmentse az állam a teljes elnéptelenedéstől, de ehhez az is kellene, hogy a Magyar Falu program érdemi segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű településeknek, mert ebben a formában ez nagyon kevés lesz. Az ezt célzó jobbikos javaslatot leszavazta a kormány, ami az ellenzéki politikus szerint azért nevetséges, mert 9 év alatt 1500 milliárd ment el Orbán Viktor hobbijára, a labdarúgásra, miközben a Magyar Falu program csak 90 milliárdot kap jövőre.

Az átlagkereset Budapesten nettó 275 ezer forint, Somogy megyében pedig 180 ezer. Barcsról nincs adat, de Jakab Péter olyan emberrel nem beszélt a félnapos látogatása alatt, aki saját bevallása szerint ennyit keresne.

És itt jön újra a képbe a jobbikos frakcióvezető paprikás krumplija. Az étel ugyan valószínű, hogy nem állná meg helyét egy menőbb étteremben, arra viszont tökéletes, hogy rámutasson, mennyivel hátrányosabb helyzetben vannak az amúgy is elnéptelenedő Barcs lakói, mint a fővárosiak. Nem elég, hogy a városban jóval kevesebb az átlagfizetés és magasabb a munkanélküliség, mint az ország gazdagabb részein, még az étkezésre is ezer forintokkal többet költhet egy ott élő havi szinten, mint Budapesten, ahol a legmagasabb az átlagfizetés. Jakab Péter szerint

Ezért lett volna nagyon fontos, hogy a Fidesz megszavazza a Jobbik javaslatát a leszakadó országrészekben élők bérfelzárkóztatására, és mondjuk az uniós forrásokat látványberuházások helyett érdemi és valódi munkahelyteremtésre fordították volna.

Nem a migránsok, nem Soros György és még csak nem is Gyurcsány Ferenc miatt van veszélyben a dél-somogyi település, hanem a lassan egy évtizede regnáló Fidesz-kormány és a helytartói miatt, akik semmi érdemlegeset nem tettek azért, hogy a helyzet javuljon Barcson és a hozzá hasonló hátrányos helyzetű településeken.

Jakab Péter szerint a változást nem lehet elérni a kormánypárti polgármesterekkel, akik a helyiek érdeke helyett a Fideszét nézik, a város pénzét pedig rosszul költik el.

Jakab Péter, mellette pedig Anderné Röszler Erika, az ellenzéki pártok és helyi civilek által támogatott polgármesterjelölt

Az, hogy mi az önkormányzati választás tétje, nem kell hosszan ecsetelnem, leginkább az, hogy helyi lokálpatriótákat vagy fideszes helytartókat választanak az emberek. Itt Barcson több helytartó is harcolt a településért, még a legkisebb birtokokért is lehajolnak a fideszes vagy KDNP-s nagyurak. Egymással is összevesztek, de közben elfelejtkeztek magáról a településről.

A Jobbik frakcióvezetője szerint ezt a települést gyakorlatilag élve eltemették, pedig csodás természeti adottságokkal rendelkezik. Jakab Péter úgy látja, lenne mit tenni a városban, de ezt kormánypárti káderekkel nem, csak elszánt lokálpatriótákkal lehet elérni, akik nem félnek attól, hogy mit szólnak majd a fideszes vezetők, ha továbbítják a lakossági igényeket.

Az október 13-i önkormányzati választáson Anderné Röszler Erika indul az ellenzéki pártok és a helyi civilek támogatásával a Fidesz jelöltjével szemben, egyedül a DK egyszemélyes helyi alapszervezete döntött úgy, hogy külön jelöltet indítanak. A háromgyermekes családanya igazi lokálpatrióta, szociális munkásként pedig ismeri a helyiek fő problémáit, így azt is tudja, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a település hosszú távon fejlődő pályára tudjon állni.